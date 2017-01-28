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شاهد.. محافظ وادي الدواسر يشارك الأهالي انطلاقة "وادينا" ومسيرة الخيول

دشن فعالياته بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالخماسين وتفقد أركانه ومعرضه

شارك محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي، أهالي وادي الدواسر، مناسبة انطلاق مهرجان وادينا تراث وإصالة، ودشن فعالياته بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في الخماسين.
 
ورافق المحافظ والجهات الأمنية، مسيرة الركايب والخيول، التي حملت أعلام الوطن بدأً من مقر المحافظة مروراً بالميادين والشوارع حتى مقر المهرجان، والذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم، يتخلله أمسيات شعرية، ومسابقات ثقافية، ومسرح الطفل.

وتفقّد "المنيفي" أركان المهرجان، التي تضمنت مقر الحرف اليدوية، والأسر المنتجة، والسيارات القديمة، وزار  معرض "الأمير فيصل بن بندر..عامين في إمارة منطقة الرياض"، كما شاهد عرضاً لتاريخ المحافظة عبر ركن "عبق الماضي"، ثم تنقل بين معارض الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية المشاركة.

وأشاد محافظ وادي الدواسر، في ختام الإفتتاح، بتاريخ مقر المهرجان، الذي سيخلق روح الاعتزاز والفخر في نفوس أبناء المحافظة في استذكار نتاج الحضارة في ضروب الأنشطة الإنسانية المختلفة من عادات وحرف وملابس ومأكولات وفنون شعبية، التي سجلها أجدادنا وآباؤنا وتناقلته الأجيال من بعدهم، ومعبراً اعتزازه بما شاهده عن كثب من جهود مبذولة للقائمين.
 

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شاهد.. محافظ وادي الدواسر يشارك الأهالي انطلاقة "وادينا" ومسيرة الخيول
سبق

شارك محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي، أهالي وادي الدواسر، مناسبة انطلاق مهرجان وادينا تراث وإصالة، ودشن فعالياته بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في الخماسين.
 
ورافق المحافظ والجهات الأمنية، مسيرة الركايب والخيول، التي حملت أعلام الوطن بدأً من مقر المحافظة مروراً بالميادين والشوارع حتى مقر المهرجان، والذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم، يتخلله أمسيات شعرية، ومسابقات ثقافية، ومسرح الطفل.

وتفقّد "المنيفي" أركان المهرجان، التي تضمنت مقر الحرف اليدوية، والأسر المنتجة، والسيارات القديمة، وزار  معرض "الأمير فيصل بن بندر..عامين في إمارة منطقة الرياض"، كما شاهد عرضاً لتاريخ المحافظة عبر ركن "عبق الماضي"، ثم تنقل بين معارض الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية المشاركة.

وأشاد محافظ وادي الدواسر، في ختام الإفتتاح، بتاريخ مقر المهرجان، الذي سيخلق روح الاعتزاز والفخر في نفوس أبناء المحافظة في استذكار نتاج الحضارة في ضروب الأنشطة الإنسانية المختلفة من عادات وحرف وملابس ومأكولات وفنون شعبية، التي سجلها أجدادنا وآباؤنا وتناقلته الأجيال من بعدهم، ومعبراً اعتزازه بما شاهده عن كثب من جهود مبذولة للقائمين.
 

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
04:19 PM
دشن فعالياته بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالخماسين وتفقد أركانه ومعرضه

شاهد.. محافظ وادي الدواسر يشارك الأهالي انطلاقة "وادينا" ومسيرة الخيول

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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4,685

شارك محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي، أهالي وادي الدواسر، مناسبة انطلاق مهرجان وادينا تراث وإصالة، ودشن فعالياته بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في الخماسين.
 
ورافق المحافظ والجهات الأمنية، مسيرة الركايب والخيول، التي حملت أعلام الوطن بدأً من مقر المحافظة مروراً بالميادين والشوارع حتى مقر المهرجان، والذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم، يتخلله أمسيات شعرية، ومسابقات ثقافية، ومسرح الطفل.

وتفقّد "المنيفي" أركان المهرجان، التي تضمنت مقر الحرف اليدوية، والأسر المنتجة، والسيارات القديمة، وزار  معرض "الأمير فيصل بن بندر..عامين في إمارة منطقة الرياض"، كما شاهد عرضاً لتاريخ المحافظة عبر ركن "عبق الماضي"، ثم تنقل بين معارض الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية المشاركة.

وأشاد محافظ وادي الدواسر، في ختام الإفتتاح، بتاريخ مقر المهرجان، الذي سيخلق روح الاعتزاز والفخر في نفوس أبناء المحافظة في استذكار نتاج الحضارة في ضروب الأنشطة الإنسانية المختلفة من عادات وحرف وملابس ومأكولات وفنون شعبية، التي سجلها أجدادنا وآباؤنا وتناقلته الأجيال من بعدهم، ومعبراً اعتزازه بما شاهده عن كثب من جهود مبذولة للقائمين.
 

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