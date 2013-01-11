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شاهد.. مدرسة بالرياض تحتفي ببطل الأمن "عواجي" على طريقتها

​حمل طلابها لافتة كُتب عليها: "حين تذكر البطولة يذكر جبران"

نظمت متوسطة كعب الأحبار بغرب الرياض، نهائي الدوري الرياضي لطلابها، بحضور مدير مكتب التعليم بغرب الرياض "عبدالمجيد الهويمل".

وقدم الفريقان المتنافسان لفتةً جميلة ورائعة بحمل لافتة كُتب فيها: "حين تذكر البطولة يذكر جبران"، وتعبر عن الاعتزاز والفخر بما قدمه البطل "جبران عواجي" في مشهد رائع من منسوبي المدرسة.

وأكد قائد المدرسة "صالح بن مبشر الأسمري" أن الهدف التربوي من ذلك ترسيخ دور وأهمية رجال الأمن في حفظ أمن المجتمع من خطر الأشرار، وتعويد النشء على احترام دور رجال الأمن، وإرسال رسالة مفادها أن دولتنا قوية وستبقى كذلك في مواجهة التطرف والفكر الضال والمنحرف، مشيدًا بدور رائد النشاط بالمدرسة "فيصل القويفل" في الإعداد لتلك البادرة. 

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شاهد.. مدرسة بالرياض تحتفي ببطل الأمن "عواجي" على طريقتها
سبق

نظمت متوسطة كعب الأحبار بغرب الرياض، نهائي الدوري الرياضي لطلابها، بحضور مدير مكتب التعليم بغرب الرياض "عبدالمجيد الهويمل".

وقدم الفريقان المتنافسان لفتةً جميلة ورائعة بحمل لافتة كُتب فيها: "حين تذكر البطولة يذكر جبران"، وتعبر عن الاعتزاز والفخر بما قدمه البطل "جبران عواجي" في مشهد رائع من منسوبي المدرسة.

وأكد قائد المدرسة "صالح بن مبشر الأسمري" أن الهدف التربوي من ذلك ترسيخ دور وأهمية رجال الأمن في حفظ أمن المجتمع من خطر الأشرار، وتعويد النشء على احترام دور رجال الأمن، وإرسال رسالة مفادها أن دولتنا قوية وستبقى كذلك في مواجهة التطرف والفكر الضال والمنحرف، مشيدًا بدور رائد النشاط بالمدرسة "فيصل القويفل" في الإعداد لتلك البادرة. 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
06:50 PM
​حمل طلابها لافتة كُتب عليها: "حين تذكر البطولة يذكر جبران"

شاهد.. مدرسة بالرياض تحتفي ببطل الأمن "عواجي" على طريقتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,070

نظمت متوسطة كعب الأحبار بغرب الرياض، نهائي الدوري الرياضي لطلابها، بحضور مدير مكتب التعليم بغرب الرياض "عبدالمجيد الهويمل".

وقدم الفريقان المتنافسان لفتةً جميلة ورائعة بحمل لافتة كُتب فيها: "حين تذكر البطولة يذكر جبران"، وتعبر عن الاعتزاز والفخر بما قدمه البطل "جبران عواجي" في مشهد رائع من منسوبي المدرسة.

وأكد قائد المدرسة "صالح بن مبشر الأسمري" أن الهدف التربوي من ذلك ترسيخ دور وأهمية رجال الأمن في حفظ أمن المجتمع من خطر الأشرار، وتعويد النشء على احترام دور رجال الأمن، وإرسال رسالة مفادها أن دولتنا قوية وستبقى كذلك في مواجهة التطرف والفكر الضال والمنحرف، مشيدًا بدور رائد النشاط بالمدرسة "فيصل القويفل" في الإعداد لتلك البادرة. 

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