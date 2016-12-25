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شاهد.. مدني الرياض يخمد حريق العمارة السكنية وينقذ ساكنيها

اندلع في مدخل العمارة واحتجز عدداً من سكان الشقق

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقا اندلع في عمارة سكنية، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني ‏بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بأن ‏ غرفة التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمدينة الرياض تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في عمارة سكنية وعلى الفور انطلقت فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق اندلع في مدخل  العمارة المكونة من ثلاثة أدوار والتي تحتوي على عدد من الشقق مما أدى لاحتجاز عدد كبير من أصحابها بسبب الأدخنة.

 

وقال " على الفور عملت فرق الدفاع المدني  على  إخماد الحريق  وإنقاذ  جميع من في العمارة، ولله الحمد لم تسجل أي إصابة أو وفيات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مدني الرياض يخمد حريق العمارة السكنية وينقذ ساكنيها
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقا اندلع في عمارة سكنية، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني ‏بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بأن ‏ غرفة التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمدينة الرياض تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في عمارة سكنية وعلى الفور انطلقت فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق اندلع في مدخل  العمارة المكونة من ثلاثة أدوار والتي تحتوي على عدد من الشقق مما أدى لاحتجاز عدد كبير من أصحابها بسبب الأدخنة.

 

وقال " على الفور عملت فرق الدفاع المدني  على  إخماد الحريق  وإنقاذ  جميع من في العمارة، ولله الحمد لم تسجل أي إصابة أو وفيات".

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
04:37 PM
اندلع في مدخل العمارة واحتجز عدداً من سكان الشقق

شاهد.. مدني الرياض يخمد حريق العمارة السكنية وينقذ ساكنيها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
4,128

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقا اندلع في عمارة سكنية، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني ‏بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بأن ‏ غرفة التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمدينة الرياض تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في عمارة سكنية وعلى الفور انطلقت فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق اندلع في مدخل  العمارة المكونة من ثلاثة أدوار والتي تحتوي على عدد من الشقق مما أدى لاحتجاز عدد كبير من أصحابها بسبب الأدخنة.

 

وقال " على الفور عملت فرق الدفاع المدني  على  إخماد الحريق  وإنقاذ  جميع من في العمارة، ولله الحمد لم تسجل أي إصابة أو وفيات".

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