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شاهد.. مركبات ودراجات نارية تحوّل "حجز الشرائع" لميدان سباق

مطالبات بتكثيف التواجد الأمني ووضع حد للفوضى

 يعيش مرتادو حجز الشرائع والباحثون عن الهدوء والاستمتاع بأجواء مكة المكرمة حالة من الترقب والخوف، بسبب عشوائية الموقع وتحوله إلى ساحات لعروض منافسات الدراجات والمركبات وبسرعات عالية من بعض المراهقين، ولم يقتصر الأمر على الدراجات النارية بشكليها الرباعي والثنائي، بل دخلت المركبات في خط السير، وهو ما أربك كثيرين بسبب الخوف من تعرض أبنائهم للدهس.
 
"سبق" تواجدت في الموقع والذي تواجدت فيه دورية أمنية واحدة فقط تظهر بين الفينة والأخرى ولا يمكن أن تغطي مساحته الواسعة، والتي تعج بالمركبات ويكثر فيه المارة والجالسون.
 
العنصر النسائي تواجد في الموقع وشارك في قيادة الدراجات النارية وركوب الخيل وقيادة الإبل عن طريق الحبال.
 
وتساءل كثير من المتواجدين عبر "سبق" عن دور الجهات ذات العلاقة، وقال حمود الحازمي: ألا يمكن إيقاف هذه الفوضى والحد من هذا الخطر بحيث يتم توحيد مدخل واحد فقط ومخرج مع تكثيف التواجد الأمني عن طريق الدوريات السرية؟.
 
ويقول عبدالله: أسير برفقة إحدى أخواتي ولا يهنأ لي بال ولا أشعر بالراحة خوفاً عليها من هذا التهور واللامبالاة والسرعات العالية من الدراجات والمركبات.

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شاهد.. مركبات ودراجات نارية تحوّل "حجز الشرائع" لميدان سباق
سبق
 يعيش مرتادو حجز الشرائع والباحثون عن الهدوء والاستمتاع بأجواء مكة المكرمة حالة من الترقب والخوف، بسبب عشوائية الموقع وتحوله إلى ساحات لعروض منافسات الدراجات والمركبات وبسرعات عالية من بعض المراهقين، ولم يقتصر الأمر على الدراجات النارية بشكليها الرباعي والثنائي، بل دخلت المركبات في خط السير، وهو ما أربك كثيرين بسبب الخوف من تعرض أبنائهم للدهس.
 
"سبق" تواجدت في الموقع والذي تواجدت فيه دورية أمنية واحدة فقط تظهر بين الفينة والأخرى ولا يمكن أن تغطي مساحته الواسعة، والتي تعج بالمركبات ويكثر فيه المارة والجالسون.
 
العنصر النسائي تواجد في الموقع وشارك في قيادة الدراجات النارية وركوب الخيل وقيادة الإبل عن طريق الحبال.
 
وتساءل كثير من المتواجدين عبر "سبق" عن دور الجهات ذات العلاقة، وقال حمود الحازمي: ألا يمكن إيقاف هذه الفوضى والحد من هذا الخطر بحيث يتم توحيد مدخل واحد فقط ومخرج مع تكثيف التواجد الأمني عن طريق الدوريات السرية؟.
 
ويقول عبدالله: أسير برفقة إحدى أخواتي ولا يهنأ لي بال ولا أشعر بالراحة خوفاً عليها من هذا التهور واللامبالاة والسرعات العالية من الدراجات والمركبات.
23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
12:39 AM
مطالبات بتكثيف التواجد الأمني ووضع حد للفوضى

شاهد.. مركبات ودراجات نارية تحوّل "حجز الشرائع" لميدان سباق

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
6,533

 يعيش مرتادو حجز الشرائع والباحثون عن الهدوء والاستمتاع بأجواء مكة المكرمة حالة من الترقب والخوف، بسبب عشوائية الموقع وتحوله إلى ساحات لعروض منافسات الدراجات والمركبات وبسرعات عالية من بعض المراهقين، ولم يقتصر الأمر على الدراجات النارية بشكليها الرباعي والثنائي، بل دخلت المركبات في خط السير، وهو ما أربك كثيرين بسبب الخوف من تعرض أبنائهم للدهس.
 
"سبق" تواجدت في الموقع والذي تواجدت فيه دورية أمنية واحدة فقط تظهر بين الفينة والأخرى ولا يمكن أن تغطي مساحته الواسعة، والتي تعج بالمركبات ويكثر فيه المارة والجالسون.
 
العنصر النسائي تواجد في الموقع وشارك في قيادة الدراجات النارية وركوب الخيل وقيادة الإبل عن طريق الحبال.
 
وتساءل كثير من المتواجدين عبر "سبق" عن دور الجهات ذات العلاقة، وقال حمود الحازمي: ألا يمكن إيقاف هذه الفوضى والحد من هذا الخطر بحيث يتم توحيد مدخل واحد فقط ومخرج مع تكثيف التواجد الأمني عن طريق الدوريات السرية؟.
 
ويقول عبدالله: أسير برفقة إحدى أخواتي ولا يهنأ لي بال ولا أشعر بالراحة خوفاً عليها من هذا التهور واللامبالاة والسرعات العالية من الدراجات والمركبات.

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