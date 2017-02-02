شاهد.. مسح يرقي وبيئي لـ 20 وادياً وتجمعاً مائياً بالطائف وضواحيها

للتخلص من البؤر الحشرية

أخضعت فرق الاستكشاف الحشري بأمانة الطائف (إدارة الصحة العامة) 20 وادياً وتجمعاً مائياً للمسح اليرقي والبيئي لرصد بؤر الانتشار الحشري.

وقد قامت الفرق بأخذ عينات وفحصها من المياه وتحليلها مخبرياً وقياس نوع وكثافة الحشرات، لاختيار أفضل الطرق العلاجية لمكافحة الحشرات تماشياً مع طبيعة الأجواء المحيطة والعناصر المحفزة على نموها وتكاثرها، وشمل البرنامج، الردف، ووادي شرب، وعبارات السيول، ومياه الأمطار، ومستنقعات المياه بمواقع مختلفة بالطائف وضواحيها.

بدورها أوضحت أمانة الطائف أن المختصين بإدارة الصحة العامة قاموا بحصر أماكن تجمع المياه وبؤر تكاثر الحشرات ووضعت خطط للمعالجة النهائية بالاستكشاف الحشري، وقامت بالرش والردم للمستنقعات، وذلك بقياس نوع وكثافة الحشرات بأخذ عينات تحلل مخبرياً يتم من خلالها اختيار الطرق الأفضل للعلاج.

يُشار إلى أن بعوض حُمى الضنك كان قد رُصد في وقتٍ سابق بعدة أحياء داخل المحافظة، وقد تابعت ذلك "سبق" في حينه ، حيث تعرض عدد من الأشخاص للإصابة به، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود للقيام بأعمال الرش على مدى واسع، خوفاً من تكاثر وانتشار البعوض.