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شاهد.. مصادرة 16 دراجة نارية و51 من الخيول داخل أحواش مخالفة بمكة

بعد نقل "سبق" معاناة الأهالي من انتشارها وما تسببه من إزعاج

صادرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بدوريات الأمن 16 دراجة نارية و51 من الخيول والحمير و23 سيسي و3 جمال و4 عربات خيل.

جاء ذلك خلال جولة نفذها قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على المواقع القريبة من حجز المركبات في الشرائع، وذلك بعد نقل "سبق" لمعاناة أهالي الحي من انتشارها وما تسببه من إزعاج وتضييق للمتنزهين من أهالي مكة وخارجها عبر عدد من التقارير كان منها "شاهد.. مركبات ودراجات نارية تحوّل "حجز الشرائع" لميدان سباق"، وتقرير آخر بعنوان: "حجز الشرائع.. خيول ودراجات ومركبات تعج بالمكان وتضايق مرتاديه ".
 
وعقب تقريرات "سبق" جاء التوجيه من شرطة العاصمة المقدسة بتتبع أماكن تواجد المخالفين وإخفاء الخيول والدراجات والعربات؛ لتتم محاصرة الموقع بالكامل وإغلاق جميع المخارج وإرسال عربات خاصة لحمل المواشي المصادرة، وتولت دوريات الأمن توفير سطحات لتحميل الدراجات النارية ومنع تواجدها في حجز السيارات في الشرائع. 

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شاهد.. مصادرة 16 دراجة نارية و51 من الخيول داخل أحواش مخالفة بمكة
سبق

صادرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بدوريات الأمن 16 دراجة نارية و51 من الخيول والحمير و23 سيسي و3 جمال و4 عربات خيل.

جاء ذلك خلال جولة نفذها قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على المواقع القريبة من حجز المركبات في الشرائع، وذلك بعد نقل "سبق" لمعاناة أهالي الحي من انتشارها وما تسببه من إزعاج وتضييق للمتنزهين من أهالي مكة وخارجها عبر عدد من التقارير كان منها "شاهد.. مركبات ودراجات نارية تحوّل "حجز الشرائع" لميدان سباق"، وتقرير آخر بعنوان: "حجز الشرائع.. خيول ودراجات ومركبات تعج بالمكان وتضايق مرتاديه ".
 
وعقب تقريرات "سبق" جاء التوجيه من شرطة العاصمة المقدسة بتتبع أماكن تواجد المخالفين وإخفاء الخيول والدراجات والعربات؛ لتتم محاصرة الموقع بالكامل وإغلاق جميع المخارج وإرسال عربات خاصة لحمل المواشي المصادرة، وتولت دوريات الأمن توفير سطحات لتحميل الدراجات النارية ومنع تواجدها في حجز السيارات في الشرائع. 

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
11:41 PM
بعد نقل "سبق" معاناة الأهالي من انتشارها وما تسببه من إزعاج

شاهد.. مصادرة 16 دراجة نارية و51 من الخيول داخل أحواش مخالفة بمكة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
20,664

صادرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بدوريات الأمن 16 دراجة نارية و51 من الخيول والحمير و23 سيسي و3 جمال و4 عربات خيل.

جاء ذلك خلال جولة نفذها قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على المواقع القريبة من حجز المركبات في الشرائع، وذلك بعد نقل "سبق" لمعاناة أهالي الحي من انتشارها وما تسببه من إزعاج وتضييق للمتنزهين من أهالي مكة وخارجها عبر عدد من التقارير كان منها "شاهد.. مركبات ودراجات نارية تحوّل "حجز الشرائع" لميدان سباق"، وتقرير آخر بعنوان: "حجز الشرائع.. خيول ودراجات ومركبات تعج بالمكان وتضايق مرتاديه ".
 
وعقب تقريرات "سبق" جاء التوجيه من شرطة العاصمة المقدسة بتتبع أماكن تواجد المخالفين وإخفاء الخيول والدراجات والعربات؛ لتتم محاصرة الموقع بالكامل وإغلاق جميع المخارج وإرسال عربات خاصة لحمل المواشي المصادرة، وتولت دوريات الأمن توفير سطحات لتحميل الدراجات النارية ومنع تواجدها في حجز السيارات في الشرائع. 

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