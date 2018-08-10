لقي عميد متقاعد وزوجته وابنته مصرعهم في حادث مروري جماعي وقع عليهم، أمس الأول، بمحافظة تنومة شمالي مدينة أبها. وفي التفاصيل، أدت الجموع صلاة الجنازة على العميد متقاعد سعيد مبشّر العمري وزوجته وابنته بالجامع الكبير بالنماص، ذلك على إثر حادث مروري وقع عليهم إلى جانب 4 سيارات أخرى بمحافظة تنومة عصر أمس الأول. وعلمت "سبق" من أقارب للمتوفين أن من أسباب الحادث عدم وجود جزيرة في منتصف الطريق تفصل بين المسارين، مضيفين أن مرور محافظة تنومة أوقف سائق إحدى السيارات المشتركة بالحادث الجماعي الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة كانوا يستقلون سيارة من نوع جمس.

شاهد.. مصرع عميد متقاعد وزوجته وابنته في حادث مروري بـ"تنومة" سويد الحارثي سبق 2017-08-09 لقي عميد متقاعد وزوجته وابنته مصرعهم في حادث مروري جماعي وقع عليهم، أمس الأول، بمحافظة تنومة شمالي مدينة أبها.



وفي التفاصيل، أدت الجموع صلاة الجنازة على العميد متقاعد سعيد مبشّر العمري وزوجته وابنته بالجامع الكبير بالنماص، ذلك على إثر حادث مروري وقع عليهم إلى جانب 4 سيارات أخرى بمحافظة تنومة عصر أمس الأول.



وعلمت "سبق" من أقارب للمتوفين أن من أسباب الحادث عدم وجود جزيرة في منتصف الطريق تفصل بين المسارين، مضيفين أن مرور محافظة تنومة أوقف سائق إحدى السيارات المشتركة بالحادث الجماعي الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة كانوا يستقلون سيارة من نوع جمس.



09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 01:13 AM

شاهد.. مصرع عميد متقاعد وزوجته وابنته في حادث مروري بـ"تنومة" ذوو الضحايا قالوا إن السبب في عدم وجود جزيرة بوسط الطريق





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لقي عميد متقاعد وزوجته وابنته مصرعهم في حادث مروري جماعي وقع عليهم، أمس الأول، بمحافظة تنومة شمالي مدينة أبها.



وفي التفاصيل، أدت الجموع صلاة الجنازة على العميد متقاعد سعيد مبشّر العمري وزوجته وابنته بالجامع الكبير بالنماص، ذلك على إثر حادث مروري وقع عليهم إلى جانب 4 سيارات أخرى بمحافظة تنومة عصر أمس الأول.



وعلمت "سبق" من أقارب للمتوفين أن من أسباب الحادث عدم وجود جزيرة في منتصف الطريق تفصل بين المسارين، مضيفين أن مرور محافظة تنومة أوقف سائق إحدى السيارات المشتركة بالحادث الجماعي الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة كانوا يستقلون سيارة من نوع جمس.

