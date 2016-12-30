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شاهد.. مصلون يؤدون "الجمعة" بجامع السيل الكبير بالطائف على الأسفلت

الأهالي: طالبنا أوقاف الطائف بالسماح بصلاة الجمعة في قرن المنازل

لم يعد جامع خادم الحرمين الشريفين بمركز السيل الكبير بمحافظة الطائف، يستوعب أعداد المصلين الكبيرة؛ حيث ضاقت جنباته والمساحات بين الأعمدة والدور الثاني فيه بالمصلين؛ إذ إنَّه الجامع الوحيد في المركز الذي يتجاوز عدد سكانه الـ"10000" نسمة إضافة للمعتمرين والزوَّار.
 
ووثَّق أحد جماعة المسجد اليوم الجمعة عددًا من المصلين وهم يصلون صلاة الجمعة على الأسفلت، بعد تعذر وجود مكان لهم داخل الجامع، في الوقت الذي أكَّد فيه عدد من أهالي السيل الكبير أنَّهم تقدَّموا بطلبات عدة في أكثر من مرة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالطائف، وهي المسؤولة عن المساجد، بالسماح لهم بالصلاة في ميقات قرن المنازل، الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة ويستوعب أعدادًا كبيرة من المصلين، مبدين استغرابهم من تجاهل مطالبهم بالصلاة في الميقات رغم معاناتهم من الزحام، الذي لم يكن وليد اليوم بل مضى على حالهم من ضيق وعدم استيعاب جامعهم الوحيد للمصلين سنوات عدة.

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شاهد.. مصلون يؤدون "الجمعة" بجامع السيل الكبير بالطائف على الأسفلت
سبق

لم يعد جامع خادم الحرمين الشريفين بمركز السيل الكبير بمحافظة الطائف، يستوعب أعداد المصلين الكبيرة؛ حيث ضاقت جنباته والمساحات بين الأعمدة والدور الثاني فيه بالمصلين؛ إذ إنَّه الجامع الوحيد في المركز الذي يتجاوز عدد سكانه الـ"10000" نسمة إضافة للمعتمرين والزوَّار.
 
ووثَّق أحد جماعة المسجد اليوم الجمعة عددًا من المصلين وهم يصلون صلاة الجمعة على الأسفلت، بعد تعذر وجود مكان لهم داخل الجامع، في الوقت الذي أكَّد فيه عدد من أهالي السيل الكبير أنَّهم تقدَّموا بطلبات عدة في أكثر من مرة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالطائف، وهي المسؤولة عن المساجد، بالسماح لهم بالصلاة في ميقات قرن المنازل، الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة ويستوعب أعدادًا كبيرة من المصلين، مبدين استغرابهم من تجاهل مطالبهم بالصلاة في الميقات رغم معاناتهم من الزحام، الذي لم يكن وليد اليوم بل مضى على حالهم من ضيق وعدم استيعاب جامعهم الوحيد للمصلين سنوات عدة.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
08:53 PM
الأهالي: طالبنا أوقاف الطائف بالسماح بصلاة الجمعة في قرن المنازل

شاهد.. مصلون يؤدون "الجمعة" بجامع السيل الكبير بالطائف على الأسفلت

A A A
ياسر العتيبي - الطائف
5
15,598

لم يعد جامع خادم الحرمين الشريفين بمركز السيل الكبير بمحافظة الطائف، يستوعب أعداد المصلين الكبيرة؛ حيث ضاقت جنباته والمساحات بين الأعمدة والدور الثاني فيه بالمصلين؛ إذ إنَّه الجامع الوحيد في المركز الذي يتجاوز عدد سكانه الـ"10000" نسمة إضافة للمعتمرين والزوَّار.
 
ووثَّق أحد جماعة المسجد اليوم الجمعة عددًا من المصلين وهم يصلون صلاة الجمعة على الأسفلت، بعد تعذر وجود مكان لهم داخل الجامع، في الوقت الذي أكَّد فيه عدد من أهالي السيل الكبير أنَّهم تقدَّموا بطلبات عدة في أكثر من مرة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالطائف، وهي المسؤولة عن المساجد، بالسماح لهم بالصلاة في ميقات قرن المنازل، الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة ويستوعب أعدادًا كبيرة من المصلين، مبدين استغرابهم من تجاهل مطالبهم بالصلاة في الميقات رغم معاناتهم من الزحام، الذي لم يكن وليد اليوم بل مضى على حالهم من ضيق وعدم استيعاب جامعهم الوحيد للمصلين سنوات عدة.

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