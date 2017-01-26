شاهد.. "مطار المؤسس" يستقبل مسافريه بالشوكولاتة والورود وسقيا زمزم

بمناسبة إجازة الربيع

تصوير - مشعل الزهراني : استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي مسافريه بتوزيع الورود والشوكولاتة وسقيا زمزم على الركاب القادمين والمغادرين، كما شاركت الشخصيات الكرتونية والمهرّجون الأطفالَ المسافرين الفرحةَ، وأدخلت البهجة في نفوسهم بالتقاط الصور معهم بمناسبة إجازة الربيع والأعياد الوطنية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي "تركي بن معلوي الذيب": إن الفعالية التي أقيمت اليوم تأتي حرصًا من إدارة مطار المؤسس في مشاركة المسافرين أفراحهم في الأعياد والمناسبات الوطنية والإجازات من خلال إقامة العديد من الفعاليات داخل صالات المطار.

وأكد "الذيب" على سعي إدارة المطار لتوفير كل ما يحقق راحة المسافرين في ظل ما يشهده المطار حاليًا من معدلات تشغيل عالية وسط استنفار لكل الإدارات العاملة على مدار الساعة.