شاهد.. "مطب عشوائي" يترصد مركبات المواطنين في المدينة

"المرور": وضعناه لتفادي حوادث الدهس التي شهدها ممشى الهجرة

تستعرض "سبق" في حلقتها الخامسة من سلسلة حلقاتها الأسبوعية التي تستعرض من خلالها الشوارع والتقاطعات والطرق في المدينة المنورة، المطب الصناعي الحديث الذي تم وضعه في ممشى الهجرة بطريقة عشوائية، بحجة تفادي حوادث الدهس التي شهدها الممشى في الفترة الماضية، إلا أنه أصبح يترصد مركبات المواطنين بسبب تفاجئهم به أثناء سيرهم في الممشى، فضلاً عن عدم وجود إشارات تحذيرية لسالكي هذا الطريق.

وفي الوقت الذي وثق فيه مواطن مقطع فيديو لتضرر مركبات المواطنين وتم تداوله على نطاق واسع، وسط انتقادات حادة أطلقها سالكو هذا الطريق وأصحاب المركبات المتضررة، اعترف مرور منطقة المدينة المنورة بوضع هذا المطب الصناعي بحجة سلامة المواطنين، حيث قال في تغريدة له: "بخصوص أعتاب ممشى الهجرة فقد وضعت لسلامتكم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة علماً بأنه تم تأمين الموقع بدورية حتى الانتهاء من الأعمال الميدانية".

ووجدت تغريدات المرور انتقادات ومطالبات بوضع إشارات تحذير لقائدي المركبات، فيما تفاعل المجلس البلدي بالمدينة المنورة وقام برفع معاناة المواطنين من هذا المطب العشوائي إلى مسؤولي أمانة منطقة المدينة المنورة لمعالجته وإيجاد حلول بديلة من المطبات الصناعية.