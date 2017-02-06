النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

شاهد.. "مطب عشوائي" يترصد مركبات المواطنين في المدينة

"المرور": وضعناه لتفادي حوادث الدهس التي شهدها ممشى الهجرة

تستعرض "سبق" في حلقتها الخامسة من سلسلة حلقاتها الأسبوعية التي تستعرض من خلالها الشوارع والتقاطعات والطرق في المدينة المنورة، المطب الصناعي الحديث الذي تم وضعه في ممشى الهجرة بطريقة عشوائية، بحجة تفادي حوادث الدهس التي شهدها الممشى في الفترة الماضية، إلا أنه أصبح يترصد مركبات المواطنين بسبب تفاجئهم به أثناء سيرهم في الممشى، فضلاً عن عدم وجود إشارات تحذيرية لسالكي هذا الطريق.

وفي الوقت الذي وثق فيه مواطن مقطع فيديو لتضرر مركبات المواطنين وتم تداوله على نطاق واسع، وسط انتقادات حادة أطلقها سالكو هذا الطريق وأصحاب المركبات المتضررة، اعترف مرور منطقة المدينة المنورة بوضع هذا المطب الصناعي بحجة سلامة المواطنين، حيث قال في تغريدة له: "بخصوص أعتاب ممشى الهجرة فقد وضعت لسلامتكم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة علماً بأنه تم تأمين الموقع بدورية حتى الانتهاء من الأعمال الميدانية".

ووجدت تغريدات المرور انتقادات ومطالبات بوضع إشارات تحذير لقائدي المركبات، فيما تفاعل المجلس البلدي بالمدينة المنورة وقام برفع معاناة المواطنين من هذا المطب العشوائي إلى مسؤولي أمانة منطقة المدينة المنورة لمعالجته وإيجاد حلول بديلة من المطبات الصناعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "مطب عشوائي" يترصد مركبات المواطنين في المدينة
سبق

تستعرض "سبق" في حلقتها الخامسة من سلسلة حلقاتها الأسبوعية التي تستعرض من خلالها الشوارع والتقاطعات والطرق في المدينة المنورة، المطب الصناعي الحديث الذي تم وضعه في ممشى الهجرة بطريقة عشوائية، بحجة تفادي حوادث الدهس التي شهدها الممشى في الفترة الماضية، إلا أنه أصبح يترصد مركبات المواطنين بسبب تفاجئهم به أثناء سيرهم في الممشى، فضلاً عن عدم وجود إشارات تحذيرية لسالكي هذا الطريق.

وفي الوقت الذي وثق فيه مواطن مقطع فيديو لتضرر مركبات المواطنين وتم تداوله على نطاق واسع، وسط انتقادات حادة أطلقها سالكو هذا الطريق وأصحاب المركبات المتضررة، اعترف مرور منطقة المدينة المنورة بوضع هذا المطب الصناعي بحجة سلامة المواطنين، حيث قال في تغريدة له: "بخصوص أعتاب ممشى الهجرة فقد وضعت لسلامتكم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة علماً بأنه تم تأمين الموقع بدورية حتى الانتهاء من الأعمال الميدانية".

ووجدت تغريدات المرور انتقادات ومطالبات بوضع إشارات تحذير لقائدي المركبات، فيما تفاعل المجلس البلدي بالمدينة المنورة وقام برفع معاناة المواطنين من هذا المطب العشوائي إلى مسؤولي أمانة منطقة المدينة المنورة لمعالجته وإيجاد حلول بديلة من المطبات الصناعية.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
10:23 PM
"المرور": وضعناه لتفادي حوادث الدهس التي شهدها ممشى الهجرة

شاهد.. "مطب عشوائي" يترصد مركبات المواطنين في المدينة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
22
12,976

تستعرض "سبق" في حلقتها الخامسة من سلسلة حلقاتها الأسبوعية التي تستعرض من خلالها الشوارع والتقاطعات والطرق في المدينة المنورة، المطب الصناعي الحديث الذي تم وضعه في ممشى الهجرة بطريقة عشوائية، بحجة تفادي حوادث الدهس التي شهدها الممشى في الفترة الماضية، إلا أنه أصبح يترصد مركبات المواطنين بسبب تفاجئهم به أثناء سيرهم في الممشى، فضلاً عن عدم وجود إشارات تحذيرية لسالكي هذا الطريق.

وفي الوقت الذي وثق فيه مواطن مقطع فيديو لتضرر مركبات المواطنين وتم تداوله على نطاق واسع، وسط انتقادات حادة أطلقها سالكو هذا الطريق وأصحاب المركبات المتضررة، اعترف مرور منطقة المدينة المنورة بوضع هذا المطب الصناعي بحجة سلامة المواطنين، حيث قال في تغريدة له: "بخصوص أعتاب ممشى الهجرة فقد وضعت لسلامتكم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة علماً بأنه تم تأمين الموقع بدورية حتى الانتهاء من الأعمال الميدانية".

ووجدت تغريدات المرور انتقادات ومطالبات بوضع إشارات تحذير لقائدي المركبات، فيما تفاعل المجلس البلدي بالمدينة المنورة وقام برفع معاناة المواطنين من هذا المطب العشوائي إلى مسؤولي أمانة منطقة المدينة المنورة لمعالجته وإيجاد حلول بديلة من المطبات الصناعية.

شارك برأيك
42
147

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,432
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,694
3000

3000

01 فبراير
2,414
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,236

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة