النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من واشنطن.. "خالد بن سلمان" لمبتعثي أمريكا: بكم نصل إلى مستقبل مشرق

ناقش قضاياهم ومقترحاتهم باجتماع رؤساء الأندية الـ40 وأكد تحسين آلية التواصل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في واشنطن أمس، عدداً من الطلبة المبتعثين في اجتماع رؤساء الأندية الأربعين، وناقش معهم مقترحاتهم ومطالباتهم.

وقال سفير خادم الحرمين، خلال اللقاء: إن قيادة المملكة العربية السعودية مهتمة بالطلبة المبتعثين؛ فهم النواة التي ستقود مستقبل المملكة؛ موضحاً أن جزءاً من عمل السفارة هو تقديم الخدمات للطلبة المبتعثين؛ إذ تعمل السفارة بشكل كبير على تحسين آلية التواصل معهم.

وأكد أن جميع السعوديين في أمريكا هم سفراء للوطن، وأن "كلنا أمل أن يمثلوا الوطن خير تمثيل؛ فنحن جميعاً نعمل على رسم صورة وطنية مشرقة للمملكة العربية السعودية حول العالم؛ فالإنسان السعودي يفتخر بماضيه، ونطمح لمستقبل مشرق بإذن الله".

وشدد الأمير خالد بن سلمان، على أن تخرج الاجتماعات الطلابية بنتائج فعالة، وتعمل على حل المشكلات؛ مشيراً إلى أن السفارة تعمل على تطوير عملها وتفعيل لجنة الطوارئ؛ مضيفاً أن "رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني؛ جميعها تؤكد التنمية في كل المجالات وتنويع مصادر الدخل؛ وهو ما لا يتم دون سواعد شباب الوطن".

بدوره، أكد الملحق الثقافي بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور محمد العيسى، أن اجتماع رؤساء الأندية في عامه الثلاثين يعرض أجمل صورة للطلبة المبتعثين وجهودهم في بلد الابتعاث، ويعزز التواصل ما بين الملحقية الثقافية وأبنائها الطلاب فيما يخدم كل المبتعثين.

وقال: إن المبتعثين السعوديين ساهموا في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية في أكثر من 51 ولاية، وإبراز الصورة الصحيحة عن العادات السعودية والتقاليد الاجتماعية الحسنة؛ مشيراً إلى أن عمل وجهود الأندية الطلابية في العمل التطوعي وإبراز الصورة الصحيحة؛ كان له الأثر الكبير على المجتمع الأمريكي، وأداؤهم أقوى من وسائل الإعلام الأمريكية.

فيما ناقش الملحق الثقافي ومديرو الإدارات والأقاليم بالملحقية، إضافة إلى بعض المسؤولين في السفارة السعودية والقنصليات، قضايا الطلاب ومقترحاتهم؛ وذلك على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، من 6 أكتوبر وحتى 8 أكتوبر.

ولفت "العيسى" إلى أن بعض قضايا الطلاب ومناقشاتهم التي تم عرضها خلال أيام الاجتماع؛ سيتم الرفع بها إلى ذوي الاختصاص، وتفعيل دور الملحقية فيما يخصها من تلك المناقشات.

ويُعَد اجتماع رؤساء الأندية الطلابية لعام ٢٠١٧ في أمريكا، الاجتماع الأربعين؛ إذ تنظمه الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن كل عام منذ ٣٠ عاماً، وكانت انطلاقة الأندية الطلابية السعودية في العام ١٩٨٧ بدعم ورعاية من الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، عند زيارته لأمريكا ذاك العام.

ويصل عدد الأندية الطلابية في أمريكا إلى نحو ٣٧٠ نادياً سعودياً، تتنوع أنشطتها ما بين الاجتماعية والثقافية والتطوعية لخدمة المبتعثين السعوديين في ٥١ ولاية، والمساهمة في الأنشطة المجتمعية الأمريكية، وتشرف عليها تنظيمياً الملحقية الثقافية، ويرأس مجلس إدارة الأندية الطلابية سفيرُ خادم الحرمين في أمريكا الأمير خالد بن سلمان، والملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى نائباً لرئيس المجلس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من واشنطن.. "خالد بن سلمان" لمبتعثي أمريكا: بكم نصل إلى مستقبل مشرق
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في واشنطن أمس، عدداً من الطلبة المبتعثين في اجتماع رؤساء الأندية الأربعين، وناقش معهم مقترحاتهم ومطالباتهم.

وقال سفير خادم الحرمين، خلال اللقاء: إن قيادة المملكة العربية السعودية مهتمة بالطلبة المبتعثين؛ فهم النواة التي ستقود مستقبل المملكة؛ موضحاً أن جزءاً من عمل السفارة هو تقديم الخدمات للطلبة المبتعثين؛ إذ تعمل السفارة بشكل كبير على تحسين آلية التواصل معهم.

وأكد أن جميع السعوديين في أمريكا هم سفراء للوطن، وأن "كلنا أمل أن يمثلوا الوطن خير تمثيل؛ فنحن جميعاً نعمل على رسم صورة وطنية مشرقة للمملكة العربية السعودية حول العالم؛ فالإنسان السعودي يفتخر بماضيه، ونطمح لمستقبل مشرق بإذن الله".

وشدد الأمير خالد بن سلمان، على أن تخرج الاجتماعات الطلابية بنتائج فعالة، وتعمل على حل المشكلات؛ مشيراً إلى أن السفارة تعمل على تطوير عملها وتفعيل لجنة الطوارئ؛ مضيفاً أن "رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني؛ جميعها تؤكد التنمية في كل المجالات وتنويع مصادر الدخل؛ وهو ما لا يتم دون سواعد شباب الوطن".

بدوره، أكد الملحق الثقافي بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور محمد العيسى، أن اجتماع رؤساء الأندية في عامه الثلاثين يعرض أجمل صورة للطلبة المبتعثين وجهودهم في بلد الابتعاث، ويعزز التواصل ما بين الملحقية الثقافية وأبنائها الطلاب فيما يخدم كل المبتعثين.

وقال: إن المبتعثين السعوديين ساهموا في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية في أكثر من 51 ولاية، وإبراز الصورة الصحيحة عن العادات السعودية والتقاليد الاجتماعية الحسنة؛ مشيراً إلى أن عمل وجهود الأندية الطلابية في العمل التطوعي وإبراز الصورة الصحيحة؛ كان له الأثر الكبير على المجتمع الأمريكي، وأداؤهم أقوى من وسائل الإعلام الأمريكية.

فيما ناقش الملحق الثقافي ومديرو الإدارات والأقاليم بالملحقية، إضافة إلى بعض المسؤولين في السفارة السعودية والقنصليات، قضايا الطلاب ومقترحاتهم؛ وذلك على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، من 6 أكتوبر وحتى 8 أكتوبر.

ولفت "العيسى" إلى أن بعض قضايا الطلاب ومناقشاتهم التي تم عرضها خلال أيام الاجتماع؛ سيتم الرفع بها إلى ذوي الاختصاص، وتفعيل دور الملحقية فيما يخصها من تلك المناقشات.

ويُعَد اجتماع رؤساء الأندية الطلابية لعام ٢٠١٧ في أمريكا، الاجتماع الأربعين؛ إذ تنظمه الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن كل عام منذ ٣٠ عاماً، وكانت انطلاقة الأندية الطلابية السعودية في العام ١٩٨٧ بدعم ورعاية من الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، عند زيارته لأمريكا ذاك العام.

ويصل عدد الأندية الطلابية في أمريكا إلى نحو ٣٧٠ نادياً سعودياً، تتنوع أنشطتها ما بين الاجتماعية والثقافية والتطوعية لخدمة المبتعثين السعوديين في ٥١ ولاية، والمساهمة في الأنشطة المجتمعية الأمريكية، وتشرف عليها تنظيمياً الملحقية الثقافية، ويرأس مجلس إدارة الأندية الطلابية سفيرُ خادم الحرمين في أمريكا الأمير خالد بن سلمان، والملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى نائباً لرئيس المجلس.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
08:48 AM

شاهد من واشنطن.. "خالد بن سلمان" لمبتعثي أمريكا: بكم نصل إلى مستقبل مشرق

ناقش قضاياهم ومقترحاتهم باجتماع رؤساء الأندية الـ40 وأكد تحسين آلية التواصل

A A A
بندر الدوشي - واشنطن
4
13,059

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في واشنطن أمس، عدداً من الطلبة المبتعثين في اجتماع رؤساء الأندية الأربعين، وناقش معهم مقترحاتهم ومطالباتهم.

وقال سفير خادم الحرمين، خلال اللقاء: إن قيادة المملكة العربية السعودية مهتمة بالطلبة المبتعثين؛ فهم النواة التي ستقود مستقبل المملكة؛ موضحاً أن جزءاً من عمل السفارة هو تقديم الخدمات للطلبة المبتعثين؛ إذ تعمل السفارة بشكل كبير على تحسين آلية التواصل معهم.

وأكد أن جميع السعوديين في أمريكا هم سفراء للوطن، وأن "كلنا أمل أن يمثلوا الوطن خير تمثيل؛ فنحن جميعاً نعمل على رسم صورة وطنية مشرقة للمملكة العربية السعودية حول العالم؛ فالإنسان السعودي يفتخر بماضيه، ونطمح لمستقبل مشرق بإذن الله".

وشدد الأمير خالد بن سلمان، على أن تخرج الاجتماعات الطلابية بنتائج فعالة، وتعمل على حل المشكلات؛ مشيراً إلى أن السفارة تعمل على تطوير عملها وتفعيل لجنة الطوارئ؛ مضيفاً أن "رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني؛ جميعها تؤكد التنمية في كل المجالات وتنويع مصادر الدخل؛ وهو ما لا يتم دون سواعد شباب الوطن".

بدوره، أكد الملحق الثقافي بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور محمد العيسى، أن اجتماع رؤساء الأندية في عامه الثلاثين يعرض أجمل صورة للطلبة المبتعثين وجهودهم في بلد الابتعاث، ويعزز التواصل ما بين الملحقية الثقافية وأبنائها الطلاب فيما يخدم كل المبتعثين.

وقال: إن المبتعثين السعوديين ساهموا في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية في أكثر من 51 ولاية، وإبراز الصورة الصحيحة عن العادات السعودية والتقاليد الاجتماعية الحسنة؛ مشيراً إلى أن عمل وجهود الأندية الطلابية في العمل التطوعي وإبراز الصورة الصحيحة؛ كان له الأثر الكبير على المجتمع الأمريكي، وأداؤهم أقوى من وسائل الإعلام الأمريكية.

فيما ناقش الملحق الثقافي ومديرو الإدارات والأقاليم بالملحقية، إضافة إلى بعض المسؤولين في السفارة السعودية والقنصليات، قضايا الطلاب ومقترحاتهم؛ وذلك على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، من 6 أكتوبر وحتى 8 أكتوبر.

ولفت "العيسى" إلى أن بعض قضايا الطلاب ومناقشاتهم التي تم عرضها خلال أيام الاجتماع؛ سيتم الرفع بها إلى ذوي الاختصاص، وتفعيل دور الملحقية فيما يخصها من تلك المناقشات.

ويُعَد اجتماع رؤساء الأندية الطلابية لعام ٢٠١٧ في أمريكا، الاجتماع الأربعين؛ إذ تنظمه الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن كل عام منذ ٣٠ عاماً، وكانت انطلاقة الأندية الطلابية السعودية في العام ١٩٨٧ بدعم ورعاية من الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، عند زيارته لأمريكا ذاك العام.

ويصل عدد الأندية الطلابية في أمريكا إلى نحو ٣٧٠ نادياً سعودياً، تتنوع أنشطتها ما بين الاجتماعية والثقافية والتطوعية لخدمة المبتعثين السعوديين في ٥١ ولاية، والمساهمة في الأنشطة المجتمعية الأمريكية، وتشرف عليها تنظيمياً الملحقية الثقافية، ويرأس مجلس إدارة الأندية الطلابية سفيرُ خادم الحرمين في أمريكا الأمير خالد بن سلمان، والملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى نائباً لرئيس المجلس.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة