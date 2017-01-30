شاهد.. مهرجانات جازان تفنّد "أكاذيب الحوثي".. قذائف للفرح وأخرى تحمي الحدود

"سبق" ترصد طبيعة الحياة هناك حـيث الاحتفالات تزدحم بالأهـالي المسانِدة للبواسل

في ظلّ الأوضاع الحالية في الجمهورية اليمنية، والاعتداءات العشوائية على الآمنين، فنّدت نجاحات مهرجانات جازان بعدد من المحافظات، أكاذيب الحوثي ومرتزقته باحتلالهم عدداً من القرى الحدودية، وعدم استقرار الأمن بالحدود؛ حيث أطلقت، أمس، ألف قذيفة من الألعاب النارية وسط مدينة جازان؛ احتفالاً بزوّارها ضمن فعاليات المهرجان الشتوي التاسع، في المقابل دمّرت مدفعيات القوات السعودية عدداً من الأوكار التي يتخذها الحوثيون مقراً لهم داخل الأراضي اليمنية.

ورصدت "سبق" سير الحياة بطبيعتها كالمعتاد؛ حيث المهرجانات مزدحمة، والشوارع والأسواق وكل شيء كما هو، لا شيء تغيّر عن السابق، وعايشت "سبق" أهالي المحافظات الحدودية الذين قدموا للمهرجانات؛ حيث رصدت معنوياتهم المرتفعة؛ جراء مشاهدتهم القوات العسكرية وهي تتمركز بكثافة على امتداد الحدّ الجنوبي.

وأعلن الأهالى تجهّزهم من آباء وأبناء وأعيان القبائل للوقوف مع رجال الأمن، بجمع الأفراد وسرد التعليمات الضرورية للالتزام بالحيطة والحذر من المليشيات الحوثية ومؤازرة الجنود البواسل وكيفية التعامل مع أي تهديد، بإبلاغ الجهات الأمنية.