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شاهد.. مواطن يزيل تعديه على مرفق حكومي بمكة مطبقًا مقولة "بيدي لا بيد عمرو"

بعد أقل من 12 ساعة من نشر التقرير.. والبلدية: تصرُّفه لا يعفيه من الإجراءات النظامية

طبَّق مواطن اعتدى على مرفق حكومي مقولة عربية شهيرة، هي "بيدي لا بيد عمرو"، حين بادر بإزالة تعديه على شارع حكومي من تلقاء نفسه، عقب ما نشرته "سبق" من تقرير حول شكوى مواطن بعنوان "مكة.. رخصة بناء تكشف تعدي مواطن على شارع منذ أكثر من 25 عامًا".
 
 وتفصيلاً، بادر مواطن صباح أمس بإزالة تعديه على مرفق حكومي في حي شارع الحج، بعد أقل من 12 ساعة من نشر "سبق" تقريرًا عن شكوى مواطن، أفاد فيها بأنه اكتشف مواطنًا اعتدى على شارع نافذ من مرافق الدولة بطول أربعة أمتار منذ أكثر من 25 عامًا في أحد أحياء شارع الحج بمكة المكرمة، وذلك أثناء استخراج رخصة بناء لمنزله.
 
 ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس خالد بصفر، أن البلدية تتبع إجراءات نظامية، تكفل حقوق المواطنين. وبالنسبة لشكوى المواطن وإبلاغه عن اعتداء على مرفق حكومي بشارع الحج فسيتم طلب المشتكى عليه في موضوع الاعتداء عن طريق عمدة الحي، وإذا لم يتجاوب سيتم استدعاؤه عن طريق الشرطة للإسراع بمراجعة البلدية، وسنطلب منه إحضار الصكوك والمستمسكات الشرعية وتطبيقها على أرض الواقع، وإذا ثبت التعدي فورًا يتم فتح الشارع، وإزالة التعدي على المرفق، وتكليف المعتدي برفع الأنقاض وتسديد ما يترتب عليه من غرامات حسب لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية رقم ٢١٨.
 
 وأشار "بصفر": أما بالنسبة لإزالة التعدي من قِبل المواطن مسبقًا قبل وقوف لجنة التعديات بالبلدية فهذا لا يعفيه من تطبيق البلدية باقي الإجراءات النظامية بحقه وفق اللائحة؛ وذلك لتعدية على المرافق الحكومية التي أقرتها وزارة البلدية والقروية.
 

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شاهد.. مواطن يزيل تعديه على مرفق حكومي بمكة مطبقًا مقولة "بيدي لا بيد عمرو"
سبق

طبَّق مواطن اعتدى على مرفق حكومي مقولة عربية شهيرة، هي "بيدي لا بيد عمرو"، حين بادر بإزالة تعديه على شارع حكومي من تلقاء نفسه، عقب ما نشرته "سبق" من تقرير حول شكوى مواطن بعنوان "مكة.. رخصة بناء تكشف تعدي مواطن على شارع منذ أكثر من 25 عامًا".
 
 وتفصيلاً، بادر مواطن صباح أمس بإزالة تعديه على مرفق حكومي في حي شارع الحج، بعد أقل من 12 ساعة من نشر "سبق" تقريرًا عن شكوى مواطن، أفاد فيها بأنه اكتشف مواطنًا اعتدى على شارع نافذ من مرافق الدولة بطول أربعة أمتار منذ أكثر من 25 عامًا في أحد أحياء شارع الحج بمكة المكرمة، وذلك أثناء استخراج رخصة بناء لمنزله.
 
 ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس خالد بصفر، أن البلدية تتبع إجراءات نظامية، تكفل حقوق المواطنين. وبالنسبة لشكوى المواطن وإبلاغه عن اعتداء على مرفق حكومي بشارع الحج فسيتم طلب المشتكى عليه في موضوع الاعتداء عن طريق عمدة الحي، وإذا لم يتجاوب سيتم استدعاؤه عن طريق الشرطة للإسراع بمراجعة البلدية، وسنطلب منه إحضار الصكوك والمستمسكات الشرعية وتطبيقها على أرض الواقع، وإذا ثبت التعدي فورًا يتم فتح الشارع، وإزالة التعدي على المرفق، وتكليف المعتدي برفع الأنقاض وتسديد ما يترتب عليه من غرامات حسب لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية رقم ٢١٨.
 
 وأشار "بصفر": أما بالنسبة لإزالة التعدي من قِبل المواطن مسبقًا قبل وقوف لجنة التعديات بالبلدية فهذا لا يعفيه من تطبيق البلدية باقي الإجراءات النظامية بحقه وفق اللائحة؛ وذلك لتعدية على المرافق الحكومية التي أقرتها وزارة البلدية والقروية.
 

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
01:17 AM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
06:56 AM
بعد أقل من 12 ساعة من نشر التقرير.. والبلدية: تصرُّفه لا يعفيه من الإجراءات النظامية

شاهد.. مواطن يزيل تعديه على مرفق حكومي بمكة مطبقًا مقولة "بيدي لا بيد عمرو"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
19
30,314

طبَّق مواطن اعتدى على مرفق حكومي مقولة عربية شهيرة، هي "بيدي لا بيد عمرو"، حين بادر بإزالة تعديه على شارع حكومي من تلقاء نفسه، عقب ما نشرته "سبق" من تقرير حول شكوى مواطن بعنوان "مكة.. رخصة بناء تكشف تعدي مواطن على شارع منذ أكثر من 25 عامًا".
 
 وتفصيلاً، بادر مواطن صباح أمس بإزالة تعديه على مرفق حكومي في حي شارع الحج، بعد أقل من 12 ساعة من نشر "سبق" تقريرًا عن شكوى مواطن، أفاد فيها بأنه اكتشف مواطنًا اعتدى على شارع نافذ من مرافق الدولة بطول أربعة أمتار منذ أكثر من 25 عامًا في أحد أحياء شارع الحج بمكة المكرمة، وذلك أثناء استخراج رخصة بناء لمنزله.
 
 ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس خالد بصفر، أن البلدية تتبع إجراءات نظامية، تكفل حقوق المواطنين. وبالنسبة لشكوى المواطن وإبلاغه عن اعتداء على مرفق حكومي بشارع الحج فسيتم طلب المشتكى عليه في موضوع الاعتداء عن طريق عمدة الحي، وإذا لم يتجاوب سيتم استدعاؤه عن طريق الشرطة للإسراع بمراجعة البلدية، وسنطلب منه إحضار الصكوك والمستمسكات الشرعية وتطبيقها على أرض الواقع، وإذا ثبت التعدي فورًا يتم فتح الشارع، وإزالة التعدي على المرفق، وتكليف المعتدي برفع الأنقاض وتسديد ما يترتب عليه من غرامات حسب لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية رقم ٢١٨.
 
 وأشار "بصفر": أما بالنسبة لإزالة التعدي من قِبل المواطن مسبقًا قبل وقوف لجنة التعديات بالبلدية فهذا لا يعفيه من تطبيق البلدية باقي الإجراءات النظامية بحقه وفق اللائحة؛ وذلك لتعدية على المرافق الحكومية التي أقرتها وزارة البلدية والقروية.
 

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