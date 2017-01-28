شاهد.. مواطن يطالب الجهات المعنية بإقفال "تشليح" داخل حي سكني بينبع

​تقدم بعدة شكاوى للجهات المعنية ولكن دون جدوى

طالب المواطن "طلال دخيل الله الزويرعي" الجهات المعنية بإقفال تشليح داخل حي "ج 8" بالمحافظة مكون من شاحنات كبيرة وسيارات تالفة وورشة مكونة من معدات؛ والتي تسببت في مضايقات لهم في الدخول والخروج، مشيرا إلى أنه تقدم بعدة شكاوى دون جدوى.





وأضاف "الزويرعي": "قام أحد الأشخاص بعمل تشليح داخل حي سكني، وأمام منزلي، مكون من شاحنات كبيرة وسيارات صغيرة تالفة وورشة مكونة من معدات ومرتبلات سكنية (بيوت جاهزة)، وتم سحب سلك كهربائي بشكل عشوائي من منزلهم للبيوت الجاهزة ليتم الجلوس فيها؛ ما يسبب مضايقات لنا في الدخول للبيت والخروج منه علماً بأن الأرض ملك للبلدية".





وأردف بأن موقع التشليح يقع بحي سكني لا يحتمل دخول الشاحنات وسط تلك الأحياء، مطالبا بالنظر في شكواه بعين الاعتبار.