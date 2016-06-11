شاهد ..مواقف إنسانية يسطرها " رسل السلام " في الحرمين الشريفين

عكست صورة رائعة حسنة للشباب السعودي المسلم في خدمة الزوار

أظهر أفراد جمعية الكشافة العربية السعودية المشاركين في خدمة المعتمرين بالحرم المكي ، وزوار المسجد النبوي, صورة رائعة حسنة للشباب السعودي المسلم أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق ، وهم يقدمون خدمات مليئة بالقصص والمواقف الإنسانية التي تصل إلى أن تذرف فيها الدموع ، وتحتقن فيها العبرات ، خلال مشاركتهم في المعسكرات التي تقيمها وتشرف عليها الجمعية بالتعاون مع قطاعاتها .



وضرب أفراد الكشافة في مشاركتهم بخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي, أروع المثل في التعامل مع ضيوف الرحمن ، متحملين المشقة والعناء والجهد الكبير برباطة جأش ، وسلوك هو ديدن كل كشافي المملكة الذين نشئوا على مكارم الاخلاق ، ومساعدة المحتاج ، وتعلموا القيم الاسلامية التي تظهر وتُكتشف أكثر في المواقف الصعبة ، حتى لم يعد غريباً أن تجد كشافاً يحمل حاجاً ، أو يسعفه ، أو يقوم بمرافقته لمكان لا يستطيع الوصول اليه ، أو الحفاظ على ابنه حتى يقضي حاجته من مناسك عمرة أو مراجعة طبيب وخلافه ، ليثبتوا للعالم أجمع أنهم " رسل سلام " وليشهد العالم ومن خلال مختلف الوسائل أن المملكة هي مملكة الانسانية .



وكانت الجمعية قد جندت منذ الأول من شهر رمضان المبارك 1000 كشاف وجوال وقائد من مختلف قطاعات الجمعية، يعملون على فترات بالحرمين الشريفين مع عددٍ من الجهات من أبرزها الأمن العام ، ووزارة التجارة والاستثمار, ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويستمر العمل حتى اليوم التاسع والعشرون من الشهر الفضيل .