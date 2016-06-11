النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد ..مواقف إنسانية يسطرها " رسل السلام " في الحرمين الشريفين

عكست صورة رائعة حسنة للشباب السعودي المسلم في خدمة الزوار

أظهر أفراد جمعية الكشافة العربية السعودية المشاركين في خدمة المعتمرين بالحرم المكي ، وزوار المسجد النبوي, صورة رائعة حسنة للشباب السعودي المسلم أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق ، وهم يقدمون خدمات مليئة بالقصص والمواقف الإنسانية التي تصل إلى أن تذرف فيها الدموع ، وتحتقن فيها العبرات ، خلال مشاركتهم في المعسكرات التي تقيمها وتشرف عليها الجمعية بالتعاون مع قطاعاتها .


وضرب أفراد الكشافة في مشاركتهم بخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي, أروع المثل في التعامل مع ضيوف الرحمن ، متحملين المشقة والعناء والجهد الكبير برباطة جأش ، وسلوك هو ديدن كل كشافي المملكة الذين نشئوا على مكارم الاخلاق ، ومساعدة المحتاج ، وتعلموا القيم الاسلامية التي تظهر وتُكتشف أكثر في المواقف الصعبة ، حتى لم يعد غريباً أن تجد كشافاً يحمل حاجاً ، أو يسعفه ، أو يقوم بمرافقته لمكان لا يستطيع الوصول اليه ، أو الحفاظ على ابنه حتى يقضي حاجته من مناسك عمرة أو مراجعة طبيب وخلافه ، ليثبتوا للعالم أجمع أنهم " رسل سلام " وليشهد العالم ومن خلال مختلف الوسائل أن المملكة هي مملكة الانسانية .


وكانت الجمعية قد جندت منذ الأول من شهر رمضان المبارك 1000 كشاف وجوال وقائد من مختلف قطاعات الجمعية، يعملون على فترات بالحرمين الشريفين مع عددٍ من الجهات من أبرزها الأمن العام ، ووزارة التجارة والاستثمار, ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويستمر العمل حتى اليوم التاسع والعشرون من الشهر الفضيل .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد ..مواقف إنسانية يسطرها " رسل السلام " في الحرمين الشريفين
سبق

أظهر أفراد جمعية الكشافة العربية السعودية المشاركين في خدمة المعتمرين بالحرم المكي ، وزوار المسجد النبوي, صورة رائعة حسنة للشباب السعودي المسلم أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق ، وهم يقدمون خدمات مليئة بالقصص والمواقف الإنسانية التي تصل إلى أن تذرف فيها الدموع ، وتحتقن فيها العبرات ، خلال مشاركتهم في المعسكرات التي تقيمها وتشرف عليها الجمعية بالتعاون مع قطاعاتها .


وضرب أفراد الكشافة في مشاركتهم بخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي, أروع المثل في التعامل مع ضيوف الرحمن ، متحملين المشقة والعناء والجهد الكبير برباطة جأش ، وسلوك هو ديدن كل كشافي المملكة الذين نشئوا على مكارم الاخلاق ، ومساعدة المحتاج ، وتعلموا القيم الاسلامية التي تظهر وتُكتشف أكثر في المواقف الصعبة ، حتى لم يعد غريباً أن تجد كشافاً يحمل حاجاً ، أو يسعفه ، أو يقوم بمرافقته لمكان لا يستطيع الوصول اليه ، أو الحفاظ على ابنه حتى يقضي حاجته من مناسك عمرة أو مراجعة طبيب وخلافه ، ليثبتوا للعالم أجمع أنهم " رسل سلام " وليشهد العالم ومن خلال مختلف الوسائل أن المملكة هي مملكة الانسانية .


وكانت الجمعية قد جندت منذ الأول من شهر رمضان المبارك 1000 كشاف وجوال وقائد من مختلف قطاعات الجمعية، يعملون على فترات بالحرمين الشريفين مع عددٍ من الجهات من أبرزها الأمن العام ، ووزارة التجارة والاستثمار, ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويستمر العمل حتى اليوم التاسع والعشرون من الشهر الفضيل .

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
06:44 PM

شاهد ..مواقف إنسانية يسطرها " رسل السلام " في الحرمين الشريفين

عكست صورة رائعة حسنة للشباب السعودي المسلم في خدمة الزوار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
5,080

أظهر أفراد جمعية الكشافة العربية السعودية المشاركين في خدمة المعتمرين بالحرم المكي ، وزوار المسجد النبوي, صورة رائعة حسنة للشباب السعودي المسلم أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق ، وهم يقدمون خدمات مليئة بالقصص والمواقف الإنسانية التي تصل إلى أن تذرف فيها الدموع ، وتحتقن فيها العبرات ، خلال مشاركتهم في المعسكرات التي تقيمها وتشرف عليها الجمعية بالتعاون مع قطاعاتها .


وضرب أفراد الكشافة في مشاركتهم بخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي, أروع المثل في التعامل مع ضيوف الرحمن ، متحملين المشقة والعناء والجهد الكبير برباطة جأش ، وسلوك هو ديدن كل كشافي المملكة الذين نشئوا على مكارم الاخلاق ، ومساعدة المحتاج ، وتعلموا القيم الاسلامية التي تظهر وتُكتشف أكثر في المواقف الصعبة ، حتى لم يعد غريباً أن تجد كشافاً يحمل حاجاً ، أو يسعفه ، أو يقوم بمرافقته لمكان لا يستطيع الوصول اليه ، أو الحفاظ على ابنه حتى يقضي حاجته من مناسك عمرة أو مراجعة طبيب وخلافه ، ليثبتوا للعالم أجمع أنهم " رسل سلام " وليشهد العالم ومن خلال مختلف الوسائل أن المملكة هي مملكة الانسانية .


وكانت الجمعية قد جندت منذ الأول من شهر رمضان المبارك 1000 كشاف وجوال وقائد من مختلف قطاعات الجمعية، يعملون على فترات بالحرمين الشريفين مع عددٍ من الجهات من أبرزها الأمن العام ، ووزارة التجارة والاستثمار, ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويستمر العمل حتى اليوم التاسع والعشرون من الشهر الفضيل .

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,768
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,212

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة