شاهد .. نساء أوروبيات يحضرن "الجنادرية" في يوم الرجال

وثقن الفعاليات عبر هواتفهن النقالة

(تصوير: عبدالله النحيط): رصدت "سبق" عددًا من النساء الأوروبيات يتجولن في أجنحة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية على الرغم من قصر الزيارة في الأيام الأربعة الأولى للرجال فقط.

وظهرت النساء يرتدين العباءة الإسلامية وهن بصحبة أزواجهن، فيما حرصن على رصد الفعاليات في أرجاء المهرجان عبر هواتفهن النقالة.

ومن المنتظر أن تفتح "جنادرية 31" أبوابها أمام العوائل عصر غدٍ الاثنين ولمدة 11 يومًا، في التوقيت السابق نفسه للرجال من الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة مساءً.



