(تصوير: عبدالله النحيط): رصدت "سبق" عددًا من النساء الأوروبيات يتجولن في أجنحة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية على الرغم من قصر الزيارة في الأيام الأربعة الأولى للرجال فقط.
وظهرت النساء يرتدين العباءة الإسلامية وهن بصحبة أزواجهن، فيما حرصن على رصد الفعاليات في أرجاء المهرجان عبر هواتفهن النقالة.
ومن المنتظر أن تفتح "جنادرية 31" أبوابها أمام العوائل عصر غدٍ الاثنين ولمدة 11 يومًا، في التوقيت السابق نفسه للرجال من الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة مساءً.
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية
مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية
شاهد .. نساء أوروبيات يحضرن "الجنادرية" في يوم الرجال
وثقن الفعاليات عبر هواتفهن النقالة
(تصوير: عبدالله النحيط): رصدت "سبق" عددًا من النساء الأوروبيات يتجولن في أجنحة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية على الرغم من قصر الزيارة في الأيام الأربعة الأولى للرجال فقط.
وظهرت النساء يرتدين العباءة الإسلامية وهن بصحبة أزواجهن، فيما حرصن على رصد الفعاليات في أرجاء المهرجان عبر هواتفهن النقالة.
ومن المنتظر أن تفتح "جنادرية 31" أبوابها أمام العوائل عصر غدٍ الاثنين ولمدة 11 يومًا، في التوقيت السابق نفسه للرجال من الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة مساءً.
(تصوير: عبدالله النحيط): رصدت "سبق" عددًا من النساء الأوروبيات يتجولن في أجنحة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية على الرغم من قصر الزيارة في الأيام الأربعة الأولى للرجال فقط.
وثقن الفعاليات عبر هواتفهن النقالة
شاهد .. نساء أوروبيات يحضرن "الجنادرية" في يوم الرجال
(تصوير: عبدالله النحيط): رصدت "سبق" عددًا من النساء الأوروبيات يتجولن في أجنحة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية على الرغم من قصر الزيارة في الأيام الأربعة الأولى للرجال فقط.
وظهرت النساء يرتدين العباءة الإسلامية وهن بصحبة أزواجهن، فيما حرصن على رصد الفعاليات في أرجاء المهرجان عبر هواتفهن النقالة.
ومن المنتظر أن تفتح "جنادرية 31" أبوابها أمام العوائل عصر غدٍ الاثنين ولمدة 11 يومًا، في التوقيت السابق نفسه للرجال من الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة مساءً.