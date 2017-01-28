شاهد.. هدية "حجر الوطن" تثير مشاعر "سلطان بن سلمان" وتدفعه لتقبيلها

قدّمتها "المساحة الجيولوجية".. وممثلها: "الأحافير" تضم قطعاً عمرها مليونِي

قام فريق جناح هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بتقديم هدية تذكارية باسم هيئة المساحة الجيولوجية لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي عبارة عن "خارطة صخرية لوطننا الغالي قُطعت من حجر الرخام"؛ حيث نالت إعجاب الأمير، وعبّر عن مشاعره وحبه للوطن بتقبيل الخارطة الصخرية، في مشهد أثار دهشة الحضور بمعرض مهرجان تاريخية ينبع.

وذكر ممثل الهيئة سعيد أحمد الطويل، أن هذه النوعية من الهدايا تخصص لأصحاب السمو والمعالي والسعادة كهدية تذكارية؛ حيث إنها تحمل أغلى المعاني وأعظمها؛ لكونها تجسّد خارطة مملكتنا الحبيبة، مضيفاً أن أمير السياحة أشاد بدور كوادر هيئة المساحة الجيولوجية من شباب الوطن الذين يرسمون صورة زاهية للكوادر المميزة والنماذج المشرفة لمملكتنا الحبيبة؛ لما يبذلونه من جهد بحب وإخلاص وهم يقطعون الفيافي والقفار ليخرجوا من باطن الأرض شيئاً من تاريخها ومعالمها القديمة التي دثرتها الرمال وعوامل التعرية.

وأضاف: "جناح هيئة المساحة المتمثل في وحدة الأحافير يضم عدداً من القطع القديمة، والتي يعود عمرها لمليون سنة وهو عمر الأحفورة، والتي يتم تحديدها بناء على دراسات جيولوجية دقيقة تحدد عمرها"، مشيداً بالنجاح الكبير للجنة المنظمة لفعاليات المهرجان، وحسن التنسيق والاختيار للفعاليات والفقرات المتنوعة.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تتضمّن العديد من الفقرات المتنوعة في الفنون والألعاب الشعبية ومركاز التاريخية الذي يستضيف عدداً من الأدباء والمفكرين، بالإضافة لعروض الفلاي بورد.

كما يشمل ملتقى "بنات البلد" عدداً من الورش والدورات في مختلف المجالات والمهارات الفنية والحرفية، إلى جانب المركاز الذي يستضيف عدداً من الشاعرات والمشاهير وضيوفاً من الخليج، كما تتضمن فعاليات المهرجان سوق الليل الذي تعرض فيه الأسر المنتجة عدداً من الحرف والمشغولات اليدوية والحلويات وغيرها، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الخامس من شهر جمادى الأولى.