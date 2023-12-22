النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

شاهد.. هذا ما تفعله البالونة البيضاء في جودة التصوير الفوتوغرافي

أثبت مصور فوتوغرافي روسي محترف، أن وضع بالونة بيضاء أعلى كاميرا التصوير الفوتوغرافي تُحدث فارقاً عظيماً، بين جودة الصورة الملتطقة، مقارنة مع غيرها.

 

وفي فيديو تم رفعه على قناة "Koldunov Brothers" في يوتيوب، قام المصور بالتقاط صورة، وأظهر نتيجتها، ثم التقط صورة أخرى بعد أن نفخ بالونة بيضاء ووضعها أعلى الكاميرا؛ فظهرت الصورة الأخرى أكثر جودة من سابقتها.

 

وحول تفسير ما حدث، يرى موقع "PetaPixl" أن البالونة البيضاء تضيف لمسة ناعمة وتزيد من مستوى تعريض الإضاءة المتزن للجسم المراد تصويره؛ مما يجعل الصورة نابضة بالحياة أكثر، ولو بقدر قليل.

 

ويبقى الأكثر إدهاشاً أن كلفة هذه التقنية لا تتجاوز دولاراً واحداً؛ بل تقترب من الصفر؛ فيما تُكلف إضافات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي الأخرى مئات وربما آلاف الدولارات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. هذا ما تفعله البالونة البيضاء في جودة التصوير الفوتوغرافي
سبق

أثبت مصور فوتوغرافي روسي محترف، أن وضع بالونة بيضاء أعلى كاميرا التصوير الفوتوغرافي تُحدث فارقاً عظيماً، بين جودة الصورة الملتطقة، مقارنة مع غيرها.

 

وفي فيديو تم رفعه على قناة "Koldunov Brothers" في يوتيوب، قام المصور بالتقاط صورة، وأظهر نتيجتها، ثم التقط صورة أخرى بعد أن نفخ بالونة بيضاء ووضعها أعلى الكاميرا؛ فظهرت الصورة الأخرى أكثر جودة من سابقتها.

 

وحول تفسير ما حدث، يرى موقع "PetaPixl" أن البالونة البيضاء تضيف لمسة ناعمة وتزيد من مستوى تعريض الإضاءة المتزن للجسم المراد تصويره؛ مما يجعل الصورة نابضة بالحياة أكثر، ولو بقدر قليل.

 

ويبقى الأكثر إدهاشاً أن كلفة هذه التقنية لا تتجاوز دولاراً واحداً؛ بل تقترب من الصفر؛ فيما تُكلف إضافات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي الأخرى مئات وربما آلاف الدولارات.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:41 AM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
06:47 PM

شاهد.. هذا ما تفعله البالونة البيضاء في جودة التصوير الفوتوغرافي

A A A
مروان المريسي - الرياض
5
8,464

أثبت مصور فوتوغرافي روسي محترف، أن وضع بالونة بيضاء أعلى كاميرا التصوير الفوتوغرافي تُحدث فارقاً عظيماً، بين جودة الصورة الملتطقة، مقارنة مع غيرها.

 

وفي فيديو تم رفعه على قناة "Koldunov Brothers" في يوتيوب، قام المصور بالتقاط صورة، وأظهر نتيجتها، ثم التقط صورة أخرى بعد أن نفخ بالونة بيضاء ووضعها أعلى الكاميرا؛ فظهرت الصورة الأخرى أكثر جودة من سابقتها.

 

وحول تفسير ما حدث، يرى موقع "PetaPixl" أن البالونة البيضاء تضيف لمسة ناعمة وتزيد من مستوى تعريض الإضاءة المتزن للجسم المراد تصويره؛ مما يجعل الصورة نابضة بالحياة أكثر، ولو بقدر قليل.

 

ويبقى الأكثر إدهاشاً أن كلفة هذه التقنية لا تتجاوز دولاراً واحداً؛ بل تقترب من الصفر؛ فيما تُكلف إضافات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي الأخرى مئات وربما آلاف الدولارات.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,882
1200

1200

17 ديسمبر
5,354
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,734
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,068

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة