شاهد.. هذا ما تفعله البالونة البيضاء في جودة التصوير الفوتوغرافي

أثبت مصور فوتوغرافي روسي محترف، أن وضع بالونة بيضاء أعلى كاميرا التصوير الفوتوغرافي تُحدث فارقاً عظيماً، بين جودة الصورة الملتطقة، مقارنة مع غيرها.

وفي فيديو تم رفعه على قناة "Koldunov Brothers" في يوتيوب، قام المصور بالتقاط صورة، وأظهر نتيجتها، ثم التقط صورة أخرى بعد أن نفخ بالونة بيضاء ووضعها أعلى الكاميرا؛ فظهرت الصورة الأخرى أكثر جودة من سابقتها.

وحول تفسير ما حدث، يرى موقع "PetaPixl" أن البالونة البيضاء تضيف لمسة ناعمة وتزيد من مستوى تعريض الإضاءة المتزن للجسم المراد تصويره؛ مما يجعل الصورة نابضة بالحياة أكثر، ولو بقدر قليل.

ويبقى الأكثر إدهاشاً أن كلفة هذه التقنية لا تتجاوز دولاراً واحداً؛ بل تقترب من الصفر؛ فيما تُكلف إضافات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي الأخرى مئات وربما آلاف الدولارات.