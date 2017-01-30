شاهد.. هذه حقيقة صورة الرجل الذي يمشي على الماء

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل أمريكي يبدو فيها وكأنه "يمشي على الماء" بالقرب من منزله في ميشيجان الأمريكية على طول شاطئ بحيرة تشارليفويكس المتجمدة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن تقرير لـ"ناشيونال جيوغرافيك"، أن الأمريكي أندريه بونيو استيقظ بعد ليلة باردة ليجد البحيرة التي تقع بالقرب من مدينة بوين وهي متجمدة ونقية بشكل غريب للغاية؛ فنزل إلى الشاطئ للتحقق من الأمر حاملاً معه معولاً لاختبار مدى عمق الجليد؛ فوجد أن سماكته تبلغ حوالى بوصتين؛ بينما كل ما تحت الماء يظهر بشكل رائع وغريب.

وحسب التقرير؛ فإن هذه الظاهرة ليست غريبة للغاية بالنسبة للسيد "أندريه"؛ حيث شَهِدَ حدوث مثل هذا الأمر ما لا يقل عن 6 مرات خلال فترة عيشه عند البحيرة.

وانتشرت الصورة انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وخاصة على "فيسبوك"؛ حيث أعيد نشرها حوالى 70 ألف مرة وتَلَقّت أكثر من 2000 تعليق.

وقال "أندريه" في حديث مع "ناشيونال جيوغرافيك": "أنا لا أعتقد أن هنالك أي سر عظيم في هذه الحادثة؛ فعندما تكون الرياح ساكنة ودرجات الحرارة دون الصفر، تتجمد البحيرة بشكل رائع".

ولا تُعَد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توثيق هذه الظاهرة؛ ففي عام 2014، نُشر شريط فيديو لصديقين يمشيان على بحيرة شديدة النقاء في منطقة تحيط بجبال سلوفاكيا؛ حيث شوهد نحو 9.6 مليون مرة.