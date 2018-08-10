شاهد.. هكذا أغلقت جذور أشجار "الكين" مجاري مدرسة بعسير

تُعدّ من الأشجار المعمّرة ودائمة الخضرة يصل ارتفاعها لـ 60 متراً

تسبّبت جذور أشجار الكين في انسداد مجاري الصرف الصحي داخل مدرسة جابر بن عبدالله بقرية آل عامر بمركز باشوت، شمالي منطقة عسير.

والتقط المواطن إبراهيم الشمراني صوراً عدة لجذور شجرة الكين وقد تسلّلت إلى مجاري الصرف الصحي الخاصة بالمدرسة، وبامتداد 25 متراً.

وقال "الشمراني" لـ"سبق" إنه فوجئ بعمال المدرسة يستخرجون جذوراً طويلة من فتحات الصرف الصحي تسبّبت في انسداد المجاري.

وتُعدّ الكين من الأشجار المعمّرة ودائمة الخضرة التي يصل ارتفاعها أحياناً إلى 60 متراً، ويمكن زراعتها حتى ارتفاع ألف متر فوق مستوى سطح البحر.