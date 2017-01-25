شاهد.. وزير الشؤون الموريتاني يشيد بتطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

خلال لقائه بوزير الحج والعمرة

أكد الوزير بمكتب رئيس وزراء ماليزيا للشؤون الدينيّة، رئيس وفد شؤون حجّ مملكة اتحاد ماليزيا "جميل خير بن حاج بهروم"؛ أهمية الخدمات المتقدمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج، مقدماً شكر شعب وحكومة ماليزيا للمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك لقائه بوزير الحجّ والعُمرة "الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن" في مكتبه اليوم لهما، والوفود المرافقة.

ونوّه الوزير الماليزي بمستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحج والعمرة، وببرامجها التقنية، وبفعالية المسار الإلكتروني الذي حقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج، وأتاح مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

من جانبه أشاد وزير الشؤون الإسلاميِّة والتعليم الأصلي، رئيس الوفد الموريتاني "أحمد ولد أهل داود"؛ بتطور الخدمات والعناية الرفيعة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.

وأشار "ولد أهل داود" إلى تعاون جميع القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعمرة التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حج هذا العام.