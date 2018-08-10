شباب بعفيف ينشئون رابطة تطوعية لزراعة الأشجار ويناشدون مساندتهم

في بادرة نالت استحسان الجميع

أطلق عشرة شباب من محافظة عفيف رابطة تطوعية تعنى بالبيئة والتشجير، في بادرة نالت ثناء وتشجيع الجميع، وتهدف لرفع الوعي لدى المجتمع بأهمية وجود الأشجار وضرورة التكاتف للحفاظ على مثل هذه الثروات الطبيعية.

وقال المتحدث الإعلامي عضو الفريق سعد العجمي إن رابطة عفيف الخضراء تهدف إلى نشر الوعي ودعم الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة من التصحر وحماية الأشجار من الرعي الجائر ومن الاحتطاب بمحافظة عفيف والمملكة عامة، من خلال بث مواد توعوية مسجلة يجري الإعداد لها واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشرها بين أفراد المجتمع.

وأضاف العجمي أن البداية الفعلية لرابطة عفيف الخضراء ستكون في شهر 12 المقبل فهو الوقت المناسب للغرس حيث يوجد لدى الفريق 150 شتلة سيتم غرسها في المحافظة في الوقت المناسب لها كبداية فعلية نحو غرس مساحاتٍ أكبر بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.

وبين أن الرابطة تحتاج الدعم الأكبر من البلدية وفرع الزراعة في عفيف بعمل مشتل بالأشجار البرية المناسبة، منوها بانه يمكن التعاون في ذلك مع إدارة التعليم وربط المشتل بالمدارس على أن يتولى الطلاب أنفسهم الإشراف عليه حتى يعي الجميع أهمية المحافظة على الأشجار وفوائدها.

وزاد بأن الرابطة تحتاج عند زراعة الأشجار أن توفر لها البلدية أو أي جهة أخرى، سياجا يحمي الشتلات من رعي الحيوانات السائبة وأيدي العابثين.