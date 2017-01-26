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شباب مكة يفتح باب التوظيف لموسمي رمضان والحج لعام 1438هـ

للعام الثاني عشر على التوالي وخدم أكثر من 9 ملايين حاجّ ومعتمر

 يعلن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، عن فتح باب التوظيف للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال أنشطة البرنامج لموسمي رمضان والحج لعام 1438هـ، من 1/ 5 إلى 30/ 5/ 1438هـ .

ويهيب المشروع بالشباب الراغبين في شغل الوظائف الموسمية التقديم الإلكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة عبر أيقونة التوظيف (www.shbabmakkah.com).

يُذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، خدم طيلة 12 عاماً أكثر من 9 ملايين حاجّ ومعتمر، بعدد من الأنشطة المختلفة منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين بكدي، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن، وتأتي هذه المناشط بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية .

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شباب مكة يفتح باب التوظيف لموسمي رمضان والحج لعام 1438هـ
سبق

 يعلن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، عن فتح باب التوظيف للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال أنشطة البرنامج لموسمي رمضان والحج لعام 1438هـ، من 1/ 5 إلى 30/ 5/ 1438هـ .

ويهيب المشروع بالشباب الراغبين في شغل الوظائف الموسمية التقديم الإلكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة عبر أيقونة التوظيف (www.shbabmakkah.com).

يُذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، خدم طيلة 12 عاماً أكثر من 9 ملايين حاجّ ومعتمر، بعدد من الأنشطة المختلفة منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين بكدي، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن، وتأتي هذه المناشط بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية .

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
09:20 AM
للعام الثاني عشر على التوالي وخدم أكثر من 9 ملايين حاجّ ومعتمر

شباب مكة يفتح باب التوظيف لموسمي رمضان والحج لعام 1438هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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 يعلن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، عن فتح باب التوظيف للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال أنشطة البرنامج لموسمي رمضان والحج لعام 1438هـ، من 1/ 5 إلى 30/ 5/ 1438هـ .

ويهيب المشروع بالشباب الراغبين في شغل الوظائف الموسمية التقديم الإلكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة عبر أيقونة التوظيف (www.shbabmakkah.com).

يُذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، خدم طيلة 12 عاماً أكثر من 9 ملايين حاجّ ومعتمر، بعدد من الأنشطة المختلفة منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين بكدي، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن، وتأتي هذه المناشط بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية .

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