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شبهة جنائية .. أمن جدة يحقق في وفاة طفلين من الجنسية الهندية

بحي " النزلة "..وجدت والدتهم في حالة تهيج نفسي ولا آثار عنف عليهم‬ا

باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية بجدة ظهر اليوم في حي النزلة بلاغًا يفيد بوجود طفلين متوفين من الجنسية الهندية ويحملان جوازاً أمريكياً، ويشتبه أن تكون الحادثة جنائية حيث وجدت والدتهما في حالة نفسية صعبة ومتهيجة .


وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة باشرت الواقعة وفتحت تحقيقاً على الحادثة لمعرفة تفاصيلها ودلالها, والتي تشير المعلومات فيها لوجود شبه جنائية بعد أن وجدت والدتهما في حالة صعبة وتهيج نفسي، ولم يكن هناك آثار عنف على الطفلين,اللذين جنسيتهما هندية ويحملان الجواز الأمريكي .


وينتظر خلال الساعات القادمة صدور تصريح رسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة حول الحادثة .

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شبهة جنائية .. أمن جدة يحقق في وفاة طفلين من الجنسية الهندية
سبق

باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية بجدة ظهر اليوم في حي النزلة بلاغًا يفيد بوجود طفلين متوفين من الجنسية الهندية ويحملان جوازاً أمريكياً، ويشتبه أن تكون الحادثة جنائية حيث وجدت والدتهما في حالة نفسية صعبة ومتهيجة .


وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة باشرت الواقعة وفتحت تحقيقاً على الحادثة لمعرفة تفاصيلها ودلالها, والتي تشير المعلومات فيها لوجود شبه جنائية بعد أن وجدت والدتهما في حالة صعبة وتهيج نفسي، ولم يكن هناك آثار عنف على الطفلين,اللذين جنسيتهما هندية ويحملان الجواز الأمريكي .


وينتظر خلال الساعات القادمة صدور تصريح رسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة حول الحادثة .

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
06:54 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
02:14 AM

شبهة جنائية .. أمن جدة يحقق في وفاة طفلين من الجنسية الهندية

بحي " النزلة "..وجدت والدتهم في حالة تهيج نفسي ولا آثار عنف عليهم‬ا

A A A
سعود الدعجاني - جدة
6
27,074

باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية بجدة ظهر اليوم في حي النزلة بلاغًا يفيد بوجود طفلين متوفين من الجنسية الهندية ويحملان جوازاً أمريكياً، ويشتبه أن تكون الحادثة جنائية حيث وجدت والدتهما في حالة نفسية صعبة ومتهيجة .


وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة باشرت الواقعة وفتحت تحقيقاً على الحادثة لمعرفة تفاصيلها ودلالها, والتي تشير المعلومات فيها لوجود شبه جنائية بعد أن وجدت والدتهما في حالة صعبة وتهيج نفسي، ولم يكن هناك آثار عنف على الطفلين,اللذين جنسيتهما هندية ويحملان الجواز الأمريكي .


وينتظر خلال الساعات القادمة صدور تصريح رسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة حول الحادثة .

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