240 شخصية مشهورة تتفاعل مع "السياقة الآمنة وقاية من الحوادث" بالمملكة

118 ألف مغرّد في ساعات و"سلطان بن سلمان" يكرّم فريق "يعطيك خيرها" بـ"تويتر"

كرّم رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، فريق فعالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بمبادرة "الله يعطيك خيرها" على "تويتر" ووسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: "السياقة الآمنة وقاية من الحوادث"؛ حيث ضمّ التكريم كلاً من ممثل "تويتر" في السعودية شركة "كونكت آدز"، ويمثلها عبدالله الغامدي، ومؤسسة "براتك" للتقنية والاتصالات وفريق العمل؛ وهم: فالح بن عايش الذبياني، نايف بن عبد الرحمن الهدية، بدران بن عبد الرحمن التركي.

جاء التكريم على هامش ترؤّس الأمير اجتماع مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين؛ لمناقشة أداء المبادرة الوطنية للسياقة الآمنة "الله يعطيك خيرها" وخطة العمل للعام الجاري؛ حيث أكد أن ما حققته المبادرة من نجاح ملموس على صعيد التوعية وحشد المساندة من جهات عدة يعود إلى الرعاية الكريمة والدعم الملموس الذي حظيت به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وكذلك تعاون ومساندة وزارة الداخلية ووزارات التعليم والصحة والإعلام والشركاء والرعاة.

وأعرب الأمير عن اعتزازه بالنتائج الملموسة على صعيد الأثر المجتمعي، واكتساب تفاعل ومساندة العديد من الجهات الحكومية وقطاعات مختلفة من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن المبادرة كفكرة ومسمى وشعار ملك لجمعية الأطفال المعوقين، وتعد في مقدمة البرامج التي تبنتها الجمعية، وقد شحذت الهمم وزادت تفاعل الإعلام والمهتمين بصورة غير مسبوقة.

واطّلع رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، على خطة حول الفعاليات والبرامج الجديدة التي سيتم إطلاقها في المرحلة الثانية من المبادرة سواء البرامج التليفزيونية والإذاعية، أو برامج التعاون مع الجامعات والمدارس ووزارتي الصحة والثقافة والإعلام، مؤكداً أهمية دور القطاع النسائي في المرحلة القادمة لتعظيم السلوكيات الإيجابية للأسرة في استخدام السيارة.

وأوضح المدير التنفيذي لمبادرة "الله يعطيك خيرها"، سليمان المنصور، أن هذا التكريم نتيجة النجاح الملموس الذي حققه فريق العمل للمبادرة خلال اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وأشاد بالدور الذي يقوم به فريق العمل في المبادرة، مؤكداً أنه يتمتع باحترافية عالية في إيصال المعلومات والرسائل.

وأشار إلى تصدر "السياقة_الآمنة_وقاية_من_الحوادث" على "تويتر" يومي 3 و4 ديسمبر الماضي بنحو 27 مليون مشارك، و33.1 ألف تغريدة، كما شارك فيها 240 شخصية مشهورة بالمملكة يتابعهم نحو 35 مليون شخص، وقام 118 ألف مغرد بنشرها خلال 48 ساعة بما يمثل 41 تغريدة كل دقيقة، مبيناً أن المبادرة ستستمر في استخدام كل الوسائل التي تسهم في إيصال رسالتها الهادفة إلى الحد من الحوادث وتخفيض معدلات الوفيات والإعاقات.