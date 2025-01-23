شخص بحالة غير طبيعية يتسبب في إدخال عائلة كاملة المستشفى بالرياض

تهجم عليهم وحاول إيقافهم بالقوة

تسبب شخص بحالة غير طبيعية بإصابة عائلة مكونة من أب وزوجته وابنتهما -ذات أربع سنوات- بكسور متفرقة؛ إثر اعتراضه لطريقهم في شارع هارون الرشيد بالرياض بعد ظهر أمس السبت، وذلك بعد تهجمه عليهم ومحاولة إيقافهم بالقوة.

وفي التفاصيل التي ذكرها شقيق رب العائلة لـ"سبق"؛ قال: "إن شخصًا طلب استيقاف شقيقي في شارع هارون الرشيد، ولظنه أنه بحاجة المساعدة توقف له، إلا أن الشخص ترجل من سيارته واعتدى على السيارة وهشم الزجاج الخلفي بآلة فك الإطارات، وفي هذه الحالة تقدم شقيقي بسيارته للحفاظ على عائلته، ولإبلاغ الجهات المختصة، إلا أن الشخص لاحقهم بسرعة جنونية، وبمضايقة العائلة، تسبب في اصطدام سيارتهم بحواجز خرسانية في الطريق.

وأضاف: أثناء الحادث حاول التهجم على العائلة أيضًا، إلا أن المواطنين المتواجدين أمسكوا به وأبلغوا الجهات الأمنية التي تحفظت عليه حتى الآن. فيما أشار بعض المواطنين إلى أن الشخص بحالة غير طبيعية، إلا أنه لم تتضح حتى الآن أسبابها، وحتى سبب اعتدائه على العائلة التي لا تعرفه ولا يوجد بينها وبين أحد خلافات.

وعن الحالة الصحية للعائلة، أشار شقيق رب الأسرة إلى أن شقيقه تعرض لكسور في منطقة الظهر والحوض والفكين، وتهشم الساق، فيما أصيبت زوجته بكسور في الحوض والرأس، وأدخلا العنايةَ المركزة بمستشفى "رعاية"، كما تعرضت الطفلة لإصابات في الوجه وفي منطقة الرأس، وتعاني من حالة هلع جراء تذكرها لموقف الاعتداء.

وأضاف أن شقيقه يعمل معلمًا في إحدى المدارس شرق الرياض، ولا توجد بينه وبين أي أحد خلافات، مشيرًا إلى أنه اتضح أن الشخص المعتدي سعودي الجنسية.