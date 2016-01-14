شراكة بين تعليم البنات ببلقرن و"واعي" لخدمة العمل الخيري

تتضمن تبادل الخبرات والبرامج والتجهيزات

وقع مكتب التعليم (بنات) في قطاع بلقرن وجمعية واعي بلقرن اتفاقية شراكة نصّت على استثمار الجهود والطاقات المتوفرة لدى الطرفين لتحقيق المساهمة والمشاركة لخدمة العمل الخيري والاجتماعي في المجتمع، وذلك بتبادل الخبرات والبرامج والتجهيزات.

ووقع الاتفاقية عن مكتب التعليم "هياء شعلان القرني"، فيما وقع "سعد الحارثي" عن جمعية واعي.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق المساهمة والمشاركة في تطوير العمل التطوعي والاجتماعي المتمثل في تشارك الخبرات والبرامج، والمساهمة كذلك في نجاح برامج كل طرف بما يحتاجه من خبرات من الطرف الآخر أو من تجهيزات قد تساهم في إنجاح برامج الطرف الأخر، إضافة لتطوير العاملين في كلا الطرفين.

يشار إلى أن الاتفاقية تأتي إيماناً من تعليم البنات ببلقرن وجمعية "واعي" بالدور الوطني والاجتماعي للطرفين وتحقيقاً للتكامل بينهما، وكونهما عنصرين أساسيين في المجال الاجتماعي .