النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شراكة مجتمعية بين "إخاء" و"الإسكان" لتمليك السكن للأيتام

للتحول من الاعتمادية إلى المسؤولية والاستقلال الذاتي

وقّعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل شراكة مجتمعية مع وزارة الإسكان وذلك ضمن مبادرة مكن 2 التي أطلقتها "إخاء" ضمن استراتيجية "إخاء 2020".

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الشراكات المجتمعية لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام مع القطاع الحكومي الخاص، والتي تهدف من خلالها إلى خدمة أبنائها وفتياتها الأيتام الذين تقدم لهم "إخاء" الرعاية الشاملة من خلال 10 فروع منتشرة في 10 مدن بالمملكة، والذين تجاوزا الـ 2055 يتيم ويتيمة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" همام بن ناصر بن جريّد أن الاتفاقية تأتي ضمن أهداف "إخاء" الاستراتيجية حيث تسعى من خلالها إلى تمكين الأيتام للتحول من الاعتمادية إلى المسؤولية والاستقلال الذاتي.

وشدد ابن جريّد على أن الأبناء والفتيات الأيتام الذين سبق وأن سجلوا في مبادرة مكن 2 سيستفيدون من هذه الشراكة، بينما يمكن للأبناء والفتيات الراغبين في الاستفادة من الشراكة التسجيل لدى لجنة مبادرة مكن 2.

وكشف ابن جريّد أن "إخاء" بدأت منذ وقت مبكر في الاهتمام بجانب الإسكان للأبناء والفتيات الأيتام وملكت أكثر من 106 أسرة مساكنهم من خلال شراكات مجتمعية مع عدد من الجهات في القطاع الثالث من أبرزها جمعية بنيان ومؤسسة الراجحي الإنسانية، مؤكداً بأن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان ستساهم في تأمين السكن لـ 2000 يتيم ويتيمة خلال الأربع سنوات القادمة.

يذكر بأن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" أنشئت بقرار مجلس الوزراء الموقر، لتكون رافدً مكملاً لرعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين" بعد نهاية مدة إقامتهم بالدور والمؤسسات الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم "إخاء" الرعاية الشاملة للأيتام بدايةً من توفر المتطلبات الأساسية مروراً بالتمكين وانتهاء بالاستقلال الذاتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شراكة مجتمعية بين "إخاء" و"الإسكان" لتمليك السكن للأيتام
سبق

وقّعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل شراكة مجتمعية مع وزارة الإسكان وذلك ضمن مبادرة مكن 2 التي أطلقتها "إخاء" ضمن استراتيجية "إخاء 2020".

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الشراكات المجتمعية لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام مع القطاع الحكومي الخاص، والتي تهدف من خلالها إلى خدمة أبنائها وفتياتها الأيتام الذين تقدم لهم "إخاء" الرعاية الشاملة من خلال 10 فروع منتشرة في 10 مدن بالمملكة، والذين تجاوزا الـ 2055 يتيم ويتيمة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" همام بن ناصر بن جريّد أن الاتفاقية تأتي ضمن أهداف "إخاء" الاستراتيجية حيث تسعى من خلالها إلى تمكين الأيتام للتحول من الاعتمادية إلى المسؤولية والاستقلال الذاتي.

وشدد ابن جريّد على أن الأبناء والفتيات الأيتام الذين سبق وأن سجلوا في مبادرة مكن 2 سيستفيدون من هذه الشراكة، بينما يمكن للأبناء والفتيات الراغبين في الاستفادة من الشراكة التسجيل لدى لجنة مبادرة مكن 2.

وكشف ابن جريّد أن "إخاء" بدأت منذ وقت مبكر في الاهتمام بجانب الإسكان للأبناء والفتيات الأيتام وملكت أكثر من 106 أسرة مساكنهم من خلال شراكات مجتمعية مع عدد من الجهات في القطاع الثالث من أبرزها جمعية بنيان ومؤسسة الراجحي الإنسانية، مؤكداً بأن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان ستساهم في تأمين السكن لـ 2000 يتيم ويتيمة خلال الأربع سنوات القادمة.

يذكر بأن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" أنشئت بقرار مجلس الوزراء الموقر، لتكون رافدً مكملاً لرعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين" بعد نهاية مدة إقامتهم بالدور والمؤسسات الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم "إخاء" الرعاية الشاملة للأيتام بدايةً من توفر المتطلبات الأساسية مروراً بالتمكين وانتهاء بالاستقلال الذاتي.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
07:05 PM

شراكة مجتمعية بين "إخاء" و"الإسكان" لتمليك السكن للأيتام

للتحول من الاعتمادية إلى المسؤولية والاستقلال الذاتي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
4,218

وقّعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل شراكة مجتمعية مع وزارة الإسكان وذلك ضمن مبادرة مكن 2 التي أطلقتها "إخاء" ضمن استراتيجية "إخاء 2020".

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الشراكات المجتمعية لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام مع القطاع الحكومي الخاص، والتي تهدف من خلالها إلى خدمة أبنائها وفتياتها الأيتام الذين تقدم لهم "إخاء" الرعاية الشاملة من خلال 10 فروع منتشرة في 10 مدن بالمملكة، والذين تجاوزا الـ 2055 يتيم ويتيمة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" همام بن ناصر بن جريّد أن الاتفاقية تأتي ضمن أهداف "إخاء" الاستراتيجية حيث تسعى من خلالها إلى تمكين الأيتام للتحول من الاعتمادية إلى المسؤولية والاستقلال الذاتي.

وشدد ابن جريّد على أن الأبناء والفتيات الأيتام الذين سبق وأن سجلوا في مبادرة مكن 2 سيستفيدون من هذه الشراكة، بينما يمكن للأبناء والفتيات الراغبين في الاستفادة من الشراكة التسجيل لدى لجنة مبادرة مكن 2.

وكشف ابن جريّد أن "إخاء" بدأت منذ وقت مبكر في الاهتمام بجانب الإسكان للأبناء والفتيات الأيتام وملكت أكثر من 106 أسرة مساكنهم من خلال شراكات مجتمعية مع عدد من الجهات في القطاع الثالث من أبرزها جمعية بنيان ومؤسسة الراجحي الإنسانية، مؤكداً بأن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان ستساهم في تأمين السكن لـ 2000 يتيم ويتيمة خلال الأربع سنوات القادمة.

يذكر بأن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" أنشئت بقرار مجلس الوزراء الموقر، لتكون رافدً مكملاً لرعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين" بعد نهاية مدة إقامتهم بالدور والمؤسسات الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم "إخاء" الرعاية الشاملة للأيتام بدايةً من توفر المتطلبات الأساسية مروراً بالتمكين وانتهاء بالاستقلال الذاتي.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة