شراكة مجتمعية بين "إخاء" و"الإسكان" لتمليك السكن للأيتام

للتحول من الاعتمادية إلى المسؤولية والاستقلال الذاتي

وقّعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل شراكة مجتمعية مع وزارة الإسكان وذلك ضمن مبادرة مكن 2 التي أطلقتها "إخاء" ضمن استراتيجية "إخاء 2020".

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الشراكات المجتمعية لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام مع القطاع الحكومي الخاص، والتي تهدف من خلالها إلى خدمة أبنائها وفتياتها الأيتام الذين تقدم لهم "إخاء" الرعاية الشاملة من خلال 10 فروع منتشرة في 10 مدن بالمملكة، والذين تجاوزا الـ 2055 يتيم ويتيمة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" همام بن ناصر بن جريّد أن الاتفاقية تأتي ضمن أهداف "إخاء" الاستراتيجية حيث تسعى من خلالها إلى تمكين الأيتام للتحول من الاعتمادية إلى المسؤولية والاستقلال الذاتي.

وشدد ابن جريّد على أن الأبناء والفتيات الأيتام الذين سبق وأن سجلوا في مبادرة مكن 2 سيستفيدون من هذه الشراكة، بينما يمكن للأبناء والفتيات الراغبين في الاستفادة من الشراكة التسجيل لدى لجنة مبادرة مكن 2.

وكشف ابن جريّد أن "إخاء" بدأت منذ وقت مبكر في الاهتمام بجانب الإسكان للأبناء والفتيات الأيتام وملكت أكثر من 106 أسرة مساكنهم من خلال شراكات مجتمعية مع عدد من الجهات في القطاع الثالث من أبرزها جمعية بنيان ومؤسسة الراجحي الإنسانية، مؤكداً بأن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان ستساهم في تأمين السكن لـ 2000 يتيم ويتيمة خلال الأربع سنوات القادمة.

يذكر بأن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" أنشئت بقرار مجلس الوزراء الموقر، لتكون رافدً مكملاً لرعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين" بعد نهاية مدة إقامتهم بالدور والمؤسسات الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم "إخاء" الرعاية الشاملة للأيتام بدايةً من توفر المتطلبات الأساسية مروراً بالتمكين وانتهاء بالاستقلال الذاتي.