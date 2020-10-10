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شرطة الرياض تضبط امرأتيْن هدّدتا مواطنة بفضح علاقتها بـ "رجل"

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة, فقد ورد لمركز شرطة المنار بلاغٌ من مواطنة تفيد بقيام امرأتيْن بابتزازها وتهديدها بفضح علاقتها السابقة بأحدهم في حال لم تدفع لهما مبلغ (8000) ريال، وبعد التثبت من صحة البلاغ قامت الجهة المختصّة بشرطة المنطقة في ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت، ولله الحمد، عن القبض على المتهمتيْن (مواطنة ووافدة سورية الجنسية) وبحوزتهما أجهزة الاتصالات المستخدمة.

جرى توقيفهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية، وتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهما حسب الاختصاص.

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شرطة الرياض تضبط امرأتيْن هدّدتا مواطنة بفضح علاقتها بـ "رجل"
سبق

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة, فقد ورد لمركز شرطة المنار بلاغٌ من مواطنة تفيد بقيام امرأتيْن بابتزازها وتهديدها بفضح علاقتها السابقة بأحدهم في حال لم تدفع لهما مبلغ (8000) ريال، وبعد التثبت من صحة البلاغ قامت الجهة المختصّة بشرطة المنطقة في ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت، ولله الحمد، عن القبض على المتهمتيْن (مواطنة ووافدة سورية الجنسية) وبحوزتهما أجهزة الاتصالات المستخدمة.

جرى توقيفهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية، وتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهما حسب الاختصاص.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
10:08 AM

شرطة الرياض تضبط امرأتيْن هدّدتا مواطنة بفضح علاقتها بـ "رجل"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة, فقد ورد لمركز شرطة المنار بلاغٌ من مواطنة تفيد بقيام امرأتيْن بابتزازها وتهديدها بفضح علاقتها السابقة بأحدهم في حال لم تدفع لهما مبلغ (8000) ريال، وبعد التثبت من صحة البلاغ قامت الجهة المختصّة بشرطة المنطقة في ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت، ولله الحمد، عن القبض على المتهمتيْن (مواطنة ووافدة سورية الجنسية) وبحوزتهما أجهزة الاتصالات المستخدمة.

جرى توقيفهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية، وتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهما حسب الاختصاص.

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