شرطة الرياض تضبط فتاةً سعوديةً خالفت الأنظمة بـ "قيادة السيارة"

استُدعيت مع ولي أمرها وأُحيلا إلى النيابة

ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، فتاةً سعوديةً تمّ تداول مقاطع فيديو لها في أثناء قيادتها مركبة خاصّة من طراز حديث انطلاقاً من أحد فنادق العاصمة.

ووفقاً للمعلومات قامت الجهات الأمنية بتحديد هوية الفتاة واستدعائها رفق ولي أمرها لتطبيق نظام المرور بحقهما؛ لمخالفتهما الأنظمة ومن ثَم إحالتهما إلى النيابة العامة.

"سبق" تواصلت مع الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الذي أكّد صحة الخبر وأهاب بالجميع احترام الأنظمة والتعليمات؛ مؤكداً أهمية استكمال المسوغات النظامية قبل الشروع في قيادة المركبات حرصاً على سلامة الجميع.