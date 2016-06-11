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شرطة الرياض تقبض على خمسة جناة نفَّذوا سبع جرائم سلب

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة، والاعتداء عليهم، وسلب ممتلكاتهم الشخصية متخذين العنف أسلوبًا باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء في تهديد ضحاياهم، فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة برصد جملة من البلاغات وسط وغرب العاصمة الرياض، وتحليلها، ودراسة أسلوبها الإجرامي، واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية، ومراقبة الأماكن التي عادة ما تكون مسرحًا للتجمعات المشبوهة. ووفقًا لما تم اتخاذه فقد أشارت الدلائل إلى تورط خمسة أشخاص في تلك الجرائم، وبتركيز البحث عنهم تكللت الجهود – بفضل الله - عن ضبطهم في كمائن مُحكمة، وهم (مواطنان ونازحان وباكستاني / في العقدين الثالث والرابع من العمر). وبسماع أقوالهم أقروا جميعهم بارتكابهم سبع جرائم سلب بتخطيط وإعداد مسبق موزعين الأدوار، ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيدًا لتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه. هذا، وبالله التوفيق.

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شرطة الرياض تقبض على خمسة جناة نفَّذوا سبع جرائم سلب
سبق

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة، والاعتداء عليهم، وسلب ممتلكاتهم الشخصية متخذين العنف أسلوبًا باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء في تهديد ضحاياهم، فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة برصد جملة من البلاغات وسط وغرب العاصمة الرياض، وتحليلها، ودراسة أسلوبها الإجرامي، واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية، ومراقبة الأماكن التي عادة ما تكون مسرحًا للتجمعات المشبوهة. ووفقًا لما تم اتخاذه فقد أشارت الدلائل إلى تورط خمسة أشخاص في تلك الجرائم، وبتركيز البحث عنهم تكللت الجهود – بفضل الله - عن ضبطهم في كمائن مُحكمة، وهم (مواطنان ونازحان وباكستاني / في العقدين الثالث والرابع من العمر). وبسماع أقوالهم أقروا جميعهم بارتكابهم سبع جرائم سلب بتخطيط وإعداد مسبق موزعين الأدوار، ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيدًا لتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه. هذا، وبالله التوفيق.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
11:29 PM

شرطة الرياض تقبض على خمسة جناة نفَّذوا سبع جرائم سلب

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عبدالله البرقاوي - الرياض
10
10,141

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة، والاعتداء عليهم، وسلب ممتلكاتهم الشخصية متخذين العنف أسلوبًا باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء في تهديد ضحاياهم، فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة برصد جملة من البلاغات وسط وغرب العاصمة الرياض، وتحليلها، ودراسة أسلوبها الإجرامي، واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية، ومراقبة الأماكن التي عادة ما تكون مسرحًا للتجمعات المشبوهة. ووفقًا لما تم اتخاذه فقد أشارت الدلائل إلى تورط خمسة أشخاص في تلك الجرائم، وبتركيز البحث عنهم تكللت الجهود – بفضل الله - عن ضبطهم في كمائن مُحكمة، وهم (مواطنان ونازحان وباكستاني / في العقدين الثالث والرابع من العمر). وبسماع أقوالهم أقروا جميعهم بارتكابهم سبع جرائم سلب بتخطيط وإعداد مسبق موزعين الأدوار، ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيدًا لتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه. هذا، وبالله التوفيق.

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