شرطة الرياض تكشف تفاصيل المشاجرة الجماعية في "النظيم": تم إيقاف المشاركين

نتج منها إصابات متعددة

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى مقطعَيْ الفيديو المتداولَيْن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاجرة جماعية، استُخدمت فيها العصي والأسلحة البيضاء، وأشارت المعلومات إلى وقوعها في حي النظيم بمدينة الرياض، فإن الأمر يقتضي توضيح ما يأتي:

أولاً: المشاجرة وقعت بتاريخ 22-8-1438 بحي النظيم، بالقرب من إحدى المدارس، بين كل من:

1- أحمد م ع / سعودي 19 عامًا

2- خضيري م ع / سعودي 18 عامًا

3- عبدالرحمن ف ع / سعودي 19 عامًا

(طرف أول مصابين بكدمات)

4- خالد ع ع / سعودي 18 عامًا

5- وائل ص ع / سعودي 18 عامًا

6 - خالد ص ع / سعودي 22 عامًا

(طرف ثانٍ)

وقد أُصيب الرابع بجروح قطعية في الرقبة والذراع اليمنى وسحجات في أماكن متفرقة من جسمه، وأُصيب الخامس بجروح قطعية في فروة الرأس والذراع اليسرى، كما أُصيب السادس بكسر في أصبع اليد مع قطع في الوتر.

ثانيًا: تم بفضل من الله في حينه ضبط أطراف الشجار، وإيقافهم بمركز الشرطة المختص، وسماع أقوالهم، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحقهم، ومن ثم إيداع الأول والثاني والثالث السجن العام بموجب مذكرة الإيقاف الصادرة عن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، وإطلاق الرابع والخامس والسادس بالكفالة النظامية.

ثالثًا: تؤكد شرطة المنطقة أنها تعمل على فرض السكينة العامة، وأنها لن تتهاون في تطبيق النظام بحق أي مخالف، وتعمل على ضبطه وتقديمه للعدالة. هذا، وبالله التوفيق.