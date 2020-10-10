شرطة الرياض تكشف تفاصيل حادثة المقيم الهندي والدورية

حاول الانتحار والتقط "سيلفي" أعلى الدورية قبل السيطرة عليه

كشفت شرطة منطقة الرياض تفاصيل حادثة المقيم الهندي، ومقاومته رجال الأمن، التي تم تداول مقاطع فيديو لها.



وتفصيلاً، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض تلقت صباح اليوم بلاغًا من أحد المواطنين عن محاولة مكفوله (27 عامًا - هندي الجنسية - يعمل بمهنة سائق) الانتحار.



وأضاف: تم على الفور انتقال الفِرق لموقع البلاغ، وشوهد الوافد في حالة هستيرية؛ اقتضت التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، بما يكفل سلامته، وتحييد خطره، إلى أن تمت السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات - ولله الحمد -، وتقديم الخدمات الإسعافية له. وبعرضه على الطبيب المختص اتضح أنه يعاني اضطرابات نفسية.



وقال: جرى إعطاؤه العلاج اللازم، وتسليمه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.



من جهتها، حصلت "سبق" على صورة من تقرير طبي، يثبت معاناة الوافد الاضطرابات النفسية. فيما أظهرته صورة "سيلفي"، صورها العامل لنفسه قبل السيطرة عليه، وهو يربط فانيلته على عنقه عقب محاولته الانتحار.