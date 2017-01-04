شرطة الرياض تكشف لغز سرقة أجزاء السيارات وتطيح بـ 7 آسيويين

عقب مقطع فيديو رصد إحدى سرقاتهم لشمعات مركبات بغرب العاصمة

ألقت شرطة الرياض القبض على 7 آسيويين متورطين في عدة حوادث سرقة لأجزاء سيارات كانت متوقفة أمام منازل أصحابها غرب العاصمة.

وتفصيلاً، فقد صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه استمراراً للجهود المبذولة لمكافحة جرائم سرقة السيارات والسرقة منها، فقد رصدت الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة عدداً من حوادث سرقة أجزاء من سيارات متوقفة أمام منازل أصحابها غرب العاصمة الرياض، ولأهمية تلك البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط اللازمة لمكافحة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها، وقد أسفرت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى عن تحديد هوية الجناة وهم كل من: 1- زين محمد غلام 2- محمد عنان غلام 3- محمد عرفان غلام 4- سلمان غلام (باكستانيي الجنسية) و 5- فيصل إمام حسين أحمد 6- عبدالمنان أبرار 7- هارون مياه (بنجلاديشيي الجنسية).

وتم القبض عليهم تباعاً وأثبتت الأدلة والقرائن وقوفهم خلف تلك الحوادث (إذ ضبط بحوزتهم الأجزاء المسروقة من السيارة الجينسس التي ظهرت في المقطع المتداول).

وأضاف: وبسماع أقوالهم أقروا مبدئياً بسرقة أكثر من عشر سيارات أثناء وقوفها أمام منازل أصحابها في ساعات متأخرة من الليل، وقيام السابع باستقبال المسروقات وتصريفها من خلال محل قطع الغيار الذي يعمل به وتقاسم ثمنها، موزعين الأدوار فيما بينهم .

واختتم بقوله: تم التحفظ على المتهمين جميعاً وإيقافهم بمركز الشرطة المختص، وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص، وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها على تحقيق الأمن وفرض السكينة العامة، والإيقاع بكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي.