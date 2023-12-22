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"شرطة الرياض" تلقي القبض على سارقي "السيارات الفارهة"

4 مقيمين يغيرون معالم المركبات المسروقة قبل بيعها

ألقت شرطة الرياض ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرق العاصمة، القبض على عدد من المقيمين تخصصوا في سرقة السيارات الفارهة وتغيير معالمها قبل بيعها على أشخاص تعاملوا معهم في هذا الجانب.

وأكد مصدر لـ"سبق" أنه تلقت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض مؤخراً بلاغات عن سرقة سيارات ذات موديلات حديثة، وفي أوقات مختلفة ومتفاوتة، حيث شكلت شعبة التحريات والبحث فريقاً ربط بين تلك العمليات وتوفرت لديه معلومات عن عدد من المشتبه بهم في ذلك.

وبين المصدر أنه تم ضبط أربعة أشخاص من الجنسيتين المصرية والسودانية، نفذوا تلك السرقات التي استهدفت السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة، حيث يقومون بتغيير معالمها قبل أن يقوموا ببيعها.

وكشف المصدر أنه جرى توقيفهم وإحالة كامل أوراق قضيتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، لمعالجة القضية بحكم الاختصاص.

 

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"شرطة الرياض" تلقي القبض على سارقي "السيارات الفارهة"
سبق

ألقت شرطة الرياض ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرق العاصمة، القبض على عدد من المقيمين تخصصوا في سرقة السيارات الفارهة وتغيير معالمها قبل بيعها على أشخاص تعاملوا معهم في هذا الجانب.

وأكد مصدر لـ"سبق" أنه تلقت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض مؤخراً بلاغات عن سرقة سيارات ذات موديلات حديثة، وفي أوقات مختلفة ومتفاوتة، حيث شكلت شعبة التحريات والبحث فريقاً ربط بين تلك العمليات وتوفرت لديه معلومات عن عدد من المشتبه بهم في ذلك.

وبين المصدر أنه تم ضبط أربعة أشخاص من الجنسيتين المصرية والسودانية، نفذوا تلك السرقات التي استهدفت السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة، حيث يقومون بتغيير معالمها قبل أن يقوموا ببيعها.

وكشف المصدر أنه جرى توقيفهم وإحالة كامل أوراق قضيتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، لمعالجة القضية بحكم الاختصاص.

 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
06:32 PM
4 مقيمين يغيرون معالم المركبات المسروقة قبل بيعها

"شرطة الرياض" تلقي القبض على سارقي "السيارات الفارهة"

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
25
16,469

ألقت شرطة الرياض ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرق العاصمة، القبض على عدد من المقيمين تخصصوا في سرقة السيارات الفارهة وتغيير معالمها قبل بيعها على أشخاص تعاملوا معهم في هذا الجانب.

وأكد مصدر لـ"سبق" أنه تلقت الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض مؤخراً بلاغات عن سرقة سيارات ذات موديلات حديثة، وفي أوقات مختلفة ومتفاوتة، حيث شكلت شعبة التحريات والبحث فريقاً ربط بين تلك العمليات وتوفرت لديه معلومات عن عدد من المشتبه بهم في ذلك.

وبين المصدر أنه تم ضبط أربعة أشخاص من الجنسيتين المصرية والسودانية، نفذوا تلك السرقات التي استهدفت السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة، حيث يقومون بتغيير معالمها قبل أن يقوموا ببيعها.

وكشف المصدر أنه جرى توقيفهم وإحالة كامل أوراق قضيتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، لمعالجة القضية بحكم الاختصاص.

 

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