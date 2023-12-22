شرطة الرياض تنهي غموض حادثة قتيل السيارة وتضبط الجاني

"الميمان": البداية كانت اشتباهاً في 5 سعوديين أحدهم تورط في قتله

كشفت شرطة منطقة الرياض تفاصيل جريمة قتل غامضة راح ضحيتها شاب، في أواخر شهر صفر الماضي حيث نجحت بالقبض على الجاني.



وتفصيلاً أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه بتاريخ 26/2/1438هـ ورد لمركز شرطة منفوحة بلاغ احد المقيمين عن مشاهدته لشخص متوفى داخل سيارته بالقرب من إحدى الحدائق العامة بالحي ، وبانتقال الجهة المختصة لمعاينة مسرح البلاغ عثر على السيارة في وضعية التشغيل و يجلس على مقعدها الأمامي شخص متوفى تبين أنه " سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر " ومصاب بسحجات متفرقة من جسمه .



وأضاف: نظرا لأهمية البلاغ فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تشكيل فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة لكشف غموضها , ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات تم تحديد الاشتباه في خمسة أشخاص سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد توافر معلومات تشير لتورطهم في ارتكاب الجريمة وبتركيز البحث عنهم تم تحديد أماكن تواجدهم وضبطهم .



وتابع : وبسماع أقوالهم أقروا مبدئياً بصلتهم بالحادثة وتورط أحدهم في مقتل المجني عليه .



تم إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع

هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.