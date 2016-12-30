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شرطة الشرقية تُطيح بوافد قتل كويتياً بصحراء حفر الباطن

استولى الجاني على مركبة الضحية وهرب بها

 لقي مواطن كويتي في العقد السابع من العمر مصرعه متأثراً بإصابة شديدة تعرّض لها بالرأس بعد اعتداء وافدٍ عربي عليه بأداة حادة، إثر خلافٍ نشب بينهما، حيث استولى الجاني على مركبة الضحية وهرب بها إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تتمكّن شرطة حفر الباطن من إلقاء القبض على الوافد في وقتٍ قياسي.

 

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية: "في الساعة الرابعة، مساء أمس الخميس، تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغاً من مواطن خليجي، بأنه في أثناء قدومه لزيارة عمه من جنسيته والموجود بمخيمه الواقع بمنطقه صحراوية علي بُعد ٥٠ كم شمال محافظة حفر الباطن، عثر عليه متوفى إثر تعرُّضه لإصابة شديدة بالرأس".

 

وأضاف: "فور تلقي البلاغ باشر المختصّون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن مُلابساته، وتوصلت مجريات التحقيق والبحث والتحرّي عن تورُّط وافد عربي عشريني في مقتل المواطن الخليجي بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس إثر خلافٍ نشب فيما بينهما والاستيلاء على مركبته والهرب بها لوجهة غير معلومة".

 

وأردف: "أسفرت التحريات عن المتهم إلى التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه ثم أقرّ بارتكابه الجريمة وأرشد إلى مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية وتقرّر توقيفه تمهيداً لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تُطيح بوافد قتل كويتياً بصحراء حفر الباطن
سبق

 لقي مواطن كويتي في العقد السابع من العمر مصرعه متأثراً بإصابة شديدة تعرّض لها بالرأس بعد اعتداء وافدٍ عربي عليه بأداة حادة، إثر خلافٍ نشب بينهما، حيث استولى الجاني على مركبة الضحية وهرب بها إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تتمكّن شرطة حفر الباطن من إلقاء القبض على الوافد في وقتٍ قياسي.

 

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية: "في الساعة الرابعة، مساء أمس الخميس، تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغاً من مواطن خليجي، بأنه في أثناء قدومه لزيارة عمه من جنسيته والموجود بمخيمه الواقع بمنطقه صحراوية علي بُعد ٥٠ كم شمال محافظة حفر الباطن، عثر عليه متوفى إثر تعرُّضه لإصابة شديدة بالرأس".

 

وأضاف: "فور تلقي البلاغ باشر المختصّون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن مُلابساته، وتوصلت مجريات التحقيق والبحث والتحرّي عن تورُّط وافد عربي عشريني في مقتل المواطن الخليجي بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس إثر خلافٍ نشب فيما بينهما والاستيلاء على مركبته والهرب بها لوجهة غير معلومة".

 

وأردف: "أسفرت التحريات عن المتهم إلى التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه ثم أقرّ بارتكابه الجريمة وأرشد إلى مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية وتقرّر توقيفه تمهيداً لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
03:00 PM
استولى الجاني على مركبة الضحية وهرب بها

شرطة الشرقية تُطيح بوافد قتل كويتياً بصحراء حفر الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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15,557

 لقي مواطن كويتي في العقد السابع من العمر مصرعه متأثراً بإصابة شديدة تعرّض لها بالرأس بعد اعتداء وافدٍ عربي عليه بأداة حادة، إثر خلافٍ نشب بينهما، حيث استولى الجاني على مركبة الضحية وهرب بها إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تتمكّن شرطة حفر الباطن من إلقاء القبض على الوافد في وقتٍ قياسي.

 

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية: "في الساعة الرابعة، مساء أمس الخميس، تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغاً من مواطن خليجي، بأنه في أثناء قدومه لزيارة عمه من جنسيته والموجود بمخيمه الواقع بمنطقه صحراوية علي بُعد ٥٠ كم شمال محافظة حفر الباطن، عثر عليه متوفى إثر تعرُّضه لإصابة شديدة بالرأس".

 

وأضاف: "فور تلقي البلاغ باشر المختصّون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن مُلابساته، وتوصلت مجريات التحقيق والبحث والتحرّي عن تورُّط وافد عربي عشريني في مقتل المواطن الخليجي بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس إثر خلافٍ نشب فيما بينهما والاستيلاء على مركبته والهرب بها لوجهة غير معلومة".

 

وأردف: "أسفرت التحريات عن المتهم إلى التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه ثم أقرّ بارتكابه الجريمة وأرشد إلى مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية وتقرّر توقيفه تمهيداً لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".

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