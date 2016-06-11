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شرطة الطائف تضبط على 54 "درباويًّا" وعدد من المُخالفين

منهم اثنان مُفطران في نهار رمضان وبعض من يرتدون ملابس خادشة

أسهمت جهود شُعبة الضبط الإداري بشُرطة محافظة الطائف، في وضع حدٍّ لبعض الظواهر السلبية التي انتشرت في الأيام الأولى من شهر رمضان في العديد من المناطق والمنتزهات السياحية بالمحافظة، مثل انتشار العديد من الشباب أو ما يُعرفون بـ"الدرباوية"، ومنهم من يُجاهر بالإفطار في النهار، ومنهُم من يُثير التجمعات، والرقصات، بالإضافة لارتداء البعض ملابسَ خادشة للحياء، والظهور بقصات شعر غريبة، والتي تُصنف من ضمن مخالفات الآداب العامة، التي كان قد وجه بمُتابعتها وضبط مُنتجيها مستشار خادم الحرمين الشريفين "الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز" أمير منطقة مكة المكرمة.

وظهرَ في الأيام الأولى لشهر رمضان عدد من الشباب المعروفين بـ"الدرباويين"؛ حيث يتجمعون من بعد صلاة الفجر في مناطق: الهدا - الشفا، وقد يتواجد بعضهم في مواقع أخرى؛ يستعرضون بمركباتهم المُعدلة، وبالدراجات النارية، بخلاف تجوالهم في مسيرات مُزعجة بمنطقة الفرع بالشفا، كذلك يرفعون أصوات الأغاني والشيلات ويتراقصون عليها، كما يتعمدون الإفطار في نهار رمضان.

إثر ذلك انطلقت شُعبة الضبط الإداري بشُرطة محافظة الطائف، وبمتابعة مُباشرة من مدير الشرطة "العميد مطلق بن سعود العتيبي"؛ حيث نُفذت حملة أمنية مُكثفة خلال الأيام الأربعة الماضية على تلك المواقع التي تشهد تلك الظواهر السلبية والمُخالفات، وتمكنت الفرق الأمنية من فرض هيبتها، ورصد مُجمل المخالفات، وتم ضبط 54 شخصًا ممن يرتكبون تلك الظواهر والمخالفات، بينهم من ينتسبون لدولة خليجية ويُقيمون في منطقة الشفا، كذلك من بينهم اثنان يجاهران بالإفطار في رمضان، وبعضهم ممن يرتدون ملابس خادشة للحياء، ويظهرون بقصات غريبة وغير لائقة، كما ضُبط معهم خلال الفترة 13 مركبة جميعها عليها ملاحظات، ومُعدلة ملامحها.

وعلمت "سبق" بأنه جرت إحالة المقبوض عليهم من المُخالفين للشرطة التي تتولى اتخاذ وتطبيق الإجراءات بحقهم، كما تمَ حجز المركبات المُخالفة وبعض الدراجات النارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الطائف تضبط على 54 "درباويًّا" وعدد من المُخالفين
سبق

أسهمت جهود شُعبة الضبط الإداري بشُرطة محافظة الطائف، في وضع حدٍّ لبعض الظواهر السلبية التي انتشرت في الأيام الأولى من شهر رمضان في العديد من المناطق والمنتزهات السياحية بالمحافظة، مثل انتشار العديد من الشباب أو ما يُعرفون بـ"الدرباوية"، ومنهم من يُجاهر بالإفطار في النهار، ومنهُم من يُثير التجمعات، والرقصات، بالإضافة لارتداء البعض ملابسَ خادشة للحياء، والظهور بقصات شعر غريبة، والتي تُصنف من ضمن مخالفات الآداب العامة، التي كان قد وجه بمُتابعتها وضبط مُنتجيها مستشار خادم الحرمين الشريفين "الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز" أمير منطقة مكة المكرمة.

وظهرَ في الأيام الأولى لشهر رمضان عدد من الشباب المعروفين بـ"الدرباويين"؛ حيث يتجمعون من بعد صلاة الفجر في مناطق: الهدا - الشفا، وقد يتواجد بعضهم في مواقع أخرى؛ يستعرضون بمركباتهم المُعدلة، وبالدراجات النارية، بخلاف تجوالهم في مسيرات مُزعجة بمنطقة الفرع بالشفا، كذلك يرفعون أصوات الأغاني والشيلات ويتراقصون عليها، كما يتعمدون الإفطار في نهار رمضان.

إثر ذلك انطلقت شُعبة الضبط الإداري بشُرطة محافظة الطائف، وبمتابعة مُباشرة من مدير الشرطة "العميد مطلق بن سعود العتيبي"؛ حيث نُفذت حملة أمنية مُكثفة خلال الأيام الأربعة الماضية على تلك المواقع التي تشهد تلك الظواهر السلبية والمُخالفات، وتمكنت الفرق الأمنية من فرض هيبتها، ورصد مُجمل المخالفات، وتم ضبط 54 شخصًا ممن يرتكبون تلك الظواهر والمخالفات، بينهم من ينتسبون لدولة خليجية ويُقيمون في منطقة الشفا، كذلك من بينهم اثنان يجاهران بالإفطار في رمضان، وبعضهم ممن يرتدون ملابس خادشة للحياء، ويظهرون بقصات غريبة وغير لائقة، كما ضُبط معهم خلال الفترة 13 مركبة جميعها عليها ملاحظات، ومُعدلة ملامحها.

وعلمت "سبق" بأنه جرت إحالة المقبوض عليهم من المُخالفين للشرطة التي تتولى اتخاذ وتطبيق الإجراءات بحقهم، كما تمَ حجز المركبات المُخالفة وبعض الدراجات النارية.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
09:34 PM

شرطة الطائف تضبط على 54 "درباويًّا" وعدد من المُخالفين

منهم اثنان مُفطران في نهار رمضان وبعض من يرتدون ملابس خادشة

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فهد العتيبي - الطائف
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34,662

أسهمت جهود شُعبة الضبط الإداري بشُرطة محافظة الطائف، في وضع حدٍّ لبعض الظواهر السلبية التي انتشرت في الأيام الأولى من شهر رمضان في العديد من المناطق والمنتزهات السياحية بالمحافظة، مثل انتشار العديد من الشباب أو ما يُعرفون بـ"الدرباوية"، ومنهم من يُجاهر بالإفطار في النهار، ومنهُم من يُثير التجمعات، والرقصات، بالإضافة لارتداء البعض ملابسَ خادشة للحياء، والظهور بقصات شعر غريبة، والتي تُصنف من ضمن مخالفات الآداب العامة، التي كان قد وجه بمُتابعتها وضبط مُنتجيها مستشار خادم الحرمين الشريفين "الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز" أمير منطقة مكة المكرمة.

وظهرَ في الأيام الأولى لشهر رمضان عدد من الشباب المعروفين بـ"الدرباويين"؛ حيث يتجمعون من بعد صلاة الفجر في مناطق: الهدا - الشفا، وقد يتواجد بعضهم في مواقع أخرى؛ يستعرضون بمركباتهم المُعدلة، وبالدراجات النارية، بخلاف تجوالهم في مسيرات مُزعجة بمنطقة الفرع بالشفا، كذلك يرفعون أصوات الأغاني والشيلات ويتراقصون عليها، كما يتعمدون الإفطار في نهار رمضان.

إثر ذلك انطلقت شُعبة الضبط الإداري بشُرطة محافظة الطائف، وبمتابعة مُباشرة من مدير الشرطة "العميد مطلق بن سعود العتيبي"؛ حيث نُفذت حملة أمنية مُكثفة خلال الأيام الأربعة الماضية على تلك المواقع التي تشهد تلك الظواهر السلبية والمُخالفات، وتمكنت الفرق الأمنية من فرض هيبتها، ورصد مُجمل المخالفات، وتم ضبط 54 شخصًا ممن يرتكبون تلك الظواهر والمخالفات، بينهم من ينتسبون لدولة خليجية ويُقيمون في منطقة الشفا، كذلك من بينهم اثنان يجاهران بالإفطار في رمضان، وبعضهم ممن يرتدون ملابس خادشة للحياء، ويظهرون بقصات غريبة وغير لائقة، كما ضُبط معهم خلال الفترة 13 مركبة جميعها عليها ملاحظات، ومُعدلة ملامحها.

وعلمت "سبق" بأنه جرت إحالة المقبوض عليهم من المُخالفين للشرطة التي تتولى اتخاذ وتطبيق الإجراءات بحقهم، كما تمَ حجز المركبات المُخالفة وبعض الدراجات النارية.

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