النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة العارضة تبحث عن مسن وشقيقته اختفيا في ظروف غامضة

يعانيان من ضعف في الذاكرة وخرجا من المنزل يوم السبت الماضي

تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق جازان منذ السبت الماضي عن مسن وشقيقته اختفيا من منزل اسرتهما في ظروف غامضة في نهار رمضان.

وتشير المعلومات إلى أن المفقودين يحيى علي الجابري البالغ من العمر العمر87 عامًا وشقيقته البالغة من العمر 80 عامًا، يعانيان من ضعف في الذاكرة والإدراك، كانا قد خرجا نهار السبت الماضي من منزل أسرتهما إلى جهة غير معلومة قبل أن يتم تقديم بلاغ للشرطة للبحث عنهما.

وناشدت أسرتهما كلاً من يعثر عليهما إبلاغ الجهات الامنية أو التواصل على الرقم0535232083

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة العارضة تبحث عن مسن وشقيقته اختفيا في ظروف غامضة
سبق

تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق جازان منذ السبت الماضي عن مسن وشقيقته اختفيا من منزل اسرتهما في ظروف غامضة في نهار رمضان.

وتشير المعلومات إلى أن المفقودين يحيى علي الجابري البالغ من العمر العمر87 عامًا وشقيقته البالغة من العمر 80 عامًا، يعانيان من ضعف في الذاكرة والإدراك، كانا قد خرجا نهار السبت الماضي من منزل أسرتهما إلى جهة غير معلومة قبل أن يتم تقديم بلاغ للشرطة للبحث عنهما.

وناشدت أسرتهما كلاً من يعثر عليهما إبلاغ الجهات الامنية أو التواصل على الرقم0535232083

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
09:07 PM

شرطة العارضة تبحث عن مسن وشقيقته اختفيا في ظروف غامضة

يعانيان من ضعف في الذاكرة وخرجا من المنزل يوم السبت الماضي

A A A
قاسم الخبراني - جازان
9
24,697

تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق جازان منذ السبت الماضي عن مسن وشقيقته اختفيا من منزل اسرتهما في ظروف غامضة في نهار رمضان.

وتشير المعلومات إلى أن المفقودين يحيى علي الجابري البالغ من العمر العمر87 عامًا وشقيقته البالغة من العمر 80 عامًا، يعانيان من ضعف في الذاكرة والإدراك، كانا قد خرجا نهار السبت الماضي من منزل أسرتهما إلى جهة غير معلومة قبل أن يتم تقديم بلاغ للشرطة للبحث عنهما.

وناشدت أسرتهما كلاً من يعثر عليهما إبلاغ الجهات الامنية أو التواصل على الرقم0535232083

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,770
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,675
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة