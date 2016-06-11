شرطة العارضة تبحث عن مسن وشقيقته اختفيا في ظروف غامضة

يعانيان من ضعف في الذاكرة وخرجا من المنزل يوم السبت الماضي

تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق جازان منذ السبت الماضي عن مسن وشقيقته اختفيا من منزل اسرتهما في ظروف غامضة في نهار رمضان.

وتشير المعلومات إلى أن المفقودين يحيى علي الجابري البالغ من العمر العمر87 عامًا وشقيقته البالغة من العمر 80 عامًا، يعانيان من ضعف في الذاكرة والإدراك، كانا قد خرجا نهار السبت الماضي من منزل أسرتهما إلى جهة غير معلومة قبل أن يتم تقديم بلاغ للشرطة للبحث عنهما.

وناشدت أسرتهما كلاً من يعثر عليهما إبلاغ الجهات الامنية أو التواصل على الرقم0535232083