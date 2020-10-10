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شرطة القصيم تعلن الإطاحة بمُطلق النار على مقيم بسوق ذهب عنيزة

أُودع التوقيف بمركز الشرطة وضبط السلاح المستخدم في الحادثة

أكّدت شرطة القصيم ما نشرته "سبق"، أمس، عن تعرُّض مقيم لإطلاق نار بسوق الذهب في عنيزة وإصابته بجروح سطحية، وأوضحت الشرطة أنه تمّ القبض على المتورّط.

تفصيلاً؛ صرّح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني؛ بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً، صباح أمس الأحد، الموافق 18 / 1 / 1439هـ، بتعرُّض مقيمٍ في العقد الثاني من العمر لطلقٍ ناري في أثناء عمله بمحلٍ لبيع الذهب والمجوهرات في السوق التجاري بمحافظة عنيزة، وذلك من قِبل شخصٍ مجهول قام بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاهه؛ ما تسبّب في إصابته بجروحٍ سطحية في الرأس؛ تلقى إثرها العناية الطبية اللازمة".

وأضاف: "أسفرت إجراءات البحث والتحرّي عن التوصل إلى المتهم والقبض عليه - سعودي الجنسية - في العقد الرابع من العمر وإيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وضبط السلاح المستخدم في الحادثة، وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحسب الاختصاص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم تعلن الإطاحة بمُطلق النار على مقيم بسوق ذهب عنيزة
سبق

أكّدت شرطة القصيم ما نشرته "سبق"، أمس، عن تعرُّض مقيم لإطلاق نار بسوق الذهب في عنيزة وإصابته بجروح سطحية، وأوضحت الشرطة أنه تمّ القبض على المتورّط.

تفصيلاً؛ صرّح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني؛ بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً، صباح أمس الأحد، الموافق 18 / 1 / 1439هـ، بتعرُّض مقيمٍ في العقد الثاني من العمر لطلقٍ ناري في أثناء عمله بمحلٍ لبيع الذهب والمجوهرات في السوق التجاري بمحافظة عنيزة، وذلك من قِبل شخصٍ مجهول قام بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاهه؛ ما تسبّب في إصابته بجروحٍ سطحية في الرأس؛ تلقى إثرها العناية الطبية اللازمة".

وأضاف: "أسفرت إجراءات البحث والتحرّي عن التوصل إلى المتهم والقبض عليه - سعودي الجنسية - في العقد الرابع من العمر وإيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وضبط السلاح المستخدم في الحادثة، وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحسب الاختصاص".

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:19 AM

شرطة القصيم تعلن الإطاحة بمُطلق النار على مقيم بسوق ذهب عنيزة

أُودع التوقيف بمركز الشرطة وضبط السلاح المستخدم في الحادثة

A A A
بدر العتيبي - عنيزة
16
18,254

أكّدت شرطة القصيم ما نشرته "سبق"، أمس، عن تعرُّض مقيم لإطلاق نار بسوق الذهب في عنيزة وإصابته بجروح سطحية، وأوضحت الشرطة أنه تمّ القبض على المتورّط.

تفصيلاً؛ صرّح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني؛ بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً، صباح أمس الأحد، الموافق 18 / 1 / 1439هـ، بتعرُّض مقيمٍ في العقد الثاني من العمر لطلقٍ ناري في أثناء عمله بمحلٍ لبيع الذهب والمجوهرات في السوق التجاري بمحافظة عنيزة، وذلك من قِبل شخصٍ مجهول قام بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاهه؛ ما تسبّب في إصابته بجروحٍ سطحية في الرأس؛ تلقى إثرها العناية الطبية اللازمة".

وأضاف: "أسفرت إجراءات البحث والتحرّي عن التوصل إلى المتهم والقبض عليه - سعودي الجنسية - في العقد الرابع من العمر وإيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وضبط السلاح المستخدم في الحادثة، وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحسب الاختصاص".

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