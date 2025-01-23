النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة القصيم تقبض على شاب خطف طفلة واعتدى عليها

الضحية تبلغ من العمر 3 أعوام وكانت برفقة والدها

تمكنت شرطة منطقة القصيم من إلقاء القبض على شاب متهم بخطف طفلة والاعتداء عليها.

 

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: "الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٤/٢٠هـ عن تعرض طفلةٍ من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ثلاثة أعوام للإركاب من قبل شخصٍ مجهولٍ قام باستدراجها أثناء تواجدها برفقة والدها، والاعتداء عليها ثم لاذ بالفرار".

 

وأضاف: "تم العثور على الطفلة وقد لحقت بها إصابات عدة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية".

 

وأردف: "شرعت إدارة التحريات والبحث الجنائي فور تلقي البلاغ في جمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري حتى تمكنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، واتضح بأنه شابٌ في العقد الثاني من العمر ، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه والإعتداء على المجني عليها عنوةً وإلحاق الضرر بها".

 

وتابع: المختصوون بمركز شرطة جنوب بريدة وخبراء الأدلة الجنائية استكملوا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ، فيما تم إيداع المتهم التوقيف بدار الملاحظة الإجتماعية ، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص".

 

وقال الناطق: "شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص هذه البلاد على استتباب الأمن وتحقيق العدل ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك من أن أجهزة الأمن ستكون له بالمرصاد وسينال جزاءه الرادع ويكون العقاب الشرعي مصيره".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة القصيم تقبض على شاب خطف طفلة واعتدى عليها
سبق

تمكنت شرطة منطقة القصيم من إلقاء القبض على شاب متهم بخطف طفلة والاعتداء عليها.

 

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: "الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٤/٢٠هـ عن تعرض طفلةٍ من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ثلاثة أعوام للإركاب من قبل شخصٍ مجهولٍ قام باستدراجها أثناء تواجدها برفقة والدها، والاعتداء عليها ثم لاذ بالفرار".

 

وأضاف: "تم العثور على الطفلة وقد لحقت بها إصابات عدة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية".

 

وأردف: "شرعت إدارة التحريات والبحث الجنائي فور تلقي البلاغ في جمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري حتى تمكنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، واتضح بأنه شابٌ في العقد الثاني من العمر ، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه والإعتداء على المجني عليها عنوةً وإلحاق الضرر بها".

 

وتابع: المختصوون بمركز شرطة جنوب بريدة وخبراء الأدلة الجنائية استكملوا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ، فيما تم إيداع المتهم التوقيف بدار الملاحظة الإجتماعية ، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص".

 

وقال الناطق: "شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص هذه البلاد على استتباب الأمن وتحقيق العدل ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك من أن أجهزة الأمن ستكون له بالمرصاد وسينال جزاءه الرادع ويكون العقاب الشرعي مصيره".

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
02:48 PM
الضحية تبلغ من العمر 3 أعوام وكانت برفقة والدها

شرطة القصيم تقبض على شاب خطف طفلة واعتدى عليها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
43
66,977

تمكنت شرطة منطقة القصيم من إلقاء القبض على شاب متهم بخطف طفلة والاعتداء عليها.

 

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: "الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٤/٢٠هـ عن تعرض طفلةٍ من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ثلاثة أعوام للإركاب من قبل شخصٍ مجهولٍ قام باستدراجها أثناء تواجدها برفقة والدها، والاعتداء عليها ثم لاذ بالفرار".

 

وأضاف: "تم العثور على الطفلة وقد لحقت بها إصابات عدة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية".

 

وأردف: "شرعت إدارة التحريات والبحث الجنائي فور تلقي البلاغ في جمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري حتى تمكنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، واتضح بأنه شابٌ في العقد الثاني من العمر ، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه والإعتداء على المجني عليها عنوةً وإلحاق الضرر بها".

 

وتابع: المختصوون بمركز شرطة جنوب بريدة وخبراء الأدلة الجنائية استكملوا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ، فيما تم إيداع المتهم التوقيف بدار الملاحظة الإجتماعية ، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص".

 

وقال الناطق: "شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص هذه البلاد على استتباب الأمن وتحقيق العدل ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك من أن أجهزة الأمن ستكون له بالمرصاد وسينال جزاءه الرادع ويكون العقاب الشرعي مصيره".

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,991
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,893
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة