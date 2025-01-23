شرطة القصيم تقبض على شاب خطف طفلة واعتدى عليها

الضحية تبلغ من العمر 3 أعوام وكانت برفقة والدها

تمكنت شرطة منطقة القصيم من إلقاء القبض على شاب متهم بخطف طفلة والاعتداء عليها.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: "الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٤/٢٠هـ عن تعرض طفلةٍ من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ثلاثة أعوام للإركاب من قبل شخصٍ مجهولٍ قام باستدراجها أثناء تواجدها برفقة والدها، والاعتداء عليها ثم لاذ بالفرار".

وأضاف: "تم العثور على الطفلة وقد لحقت بها إصابات عدة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية".

وأردف: "شرعت إدارة التحريات والبحث الجنائي فور تلقي البلاغ في جمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري حتى تمكنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، واتضح بأنه شابٌ في العقد الثاني من العمر ، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه والإعتداء على المجني عليها عنوةً وإلحاق الضرر بها".

وتابع: المختصوون بمركز شرطة جنوب بريدة وخبراء الأدلة الجنائية استكملوا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ، فيما تم إيداع المتهم التوقيف بدار الملاحظة الإجتماعية ، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص".

وقال الناطق: "شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص هذه البلاد على استتباب الأمن وتحقيق العدل ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك من أن أجهزة الأمن ستكون له بالمرصاد وسينال جزاءه الرادع ويكون العقاب الشرعي مصيره".