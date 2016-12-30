"شرطة القصيم" تنفي مقتل رجل أمن بقوة الطوارئ بطلق ناري

قالت: تلقينا بلاغاً عن وفاة مواطن بمنزله وجرى نقل جثمانه للفحص

نفت شرطة منطقة القصيم ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل رجل أمن بقوة الطوارئ الخاصة بطلق ناري.



وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني لـ"سبق" عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن " مقتل رجل أمن تابع لقوة الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم بطلقٍ ناري".



وأشار إلى أن دوريات الأمن، تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٣٠هـ، تضمن وفاة مواطن في العقد الرابع من العمر داخل منزله بمحافظة عنيزة، وقد تم استكمال الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان للمستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بالحادثة.

