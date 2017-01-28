"شرطة القوباء" تحقق في احتراق معدة "باكلين" في "قطبة بيشة"

مالكها فوجئ باندلاع النيران بها بعدما كلفته قرابة 550 ألف ريال

تحقق شرطة القوباء جنوب غرب بيشة في حادثة احتراق معدة "باكلين" تابعة لأحد المواطنين بقرية قطبة؛ إذ فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للكشف عن القضية.

وأشارت مصادر "سبق" إلى أن مواطنًا بقرية قطبة فوجئ باندلاع النيران بمعدة، كلفته قرابة 550 ألف ريال، اشتراها قبل عام، ويعمل بها بين الحين والآخر؛ فقام بإبلاغ الجهات الأمنية بمخفر شرطة القوباء.

وبدورها، فتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها حول الحادثة؛ وذلك للكشف عن تفاصيلها.