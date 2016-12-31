شرطة المدينة تطيح بـ 6672 مخالفاً لنظام الإقامة

سلمتهم إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات

ألقت الجهات الأمنية بأفرع الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق القبض على 6672 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، خلال شهر ربيع الأول لعام 1438، وذلك ضمن الحملة التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، العميد فهد بن عامر الغنام، أن كلا من شرطة المنطقة، ودوريات الأمن، وأمن الطرق بالمنطقة قامت بتنفيذ تلك الحملات في عدد من الأحياء بالمدينة المنورة، بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، اللواء عبدالهادي الشهراني.

وأضاف "الغنام": تمكنت الجهات المختصة من القبض على المخالفين وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.

