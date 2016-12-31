النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة المدينة تطيح بـ 6672 مخالفاً لنظام الإقامة

سلمتهم إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات

ألقت الجهات الأمنية بأفرع الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق القبض على 6672 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، خلال شهر ربيع الأول لعام 1438، وذلك ضمن الحملة التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، العميد فهد بن عامر الغنام، أن كلا من شرطة المنطقة، ودوريات الأمن، وأمن الطرق بالمنطقة قامت بتنفيذ تلك الحملات في عدد من الأحياء بالمدينة المنورة، بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، اللواء عبدالهادي الشهراني.

 وأضاف "الغنام": تمكنت الجهات المختصة من القبض على المخالفين وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شرطة المدينة تطيح بـ 6672 مخالفاً لنظام الإقامة
سبق

ألقت الجهات الأمنية بأفرع الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق القبض على 6672 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، خلال شهر ربيع الأول لعام 1438، وذلك ضمن الحملة التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، العميد فهد بن عامر الغنام، أن كلا من شرطة المنطقة، ودوريات الأمن، وأمن الطرق بالمنطقة قامت بتنفيذ تلك الحملات في عدد من الأحياء بالمدينة المنورة، بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، اللواء عبدالهادي الشهراني.

 وأضاف "الغنام": تمكنت الجهات المختصة من القبض على المخالفين وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.
 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
06:11 PM
سلمتهم إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات

شرطة المدينة تطيح بـ 6672 مخالفاً لنظام الإقامة

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
0
697

ألقت الجهات الأمنية بأفرع الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق القبض على 6672 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، خلال شهر ربيع الأول لعام 1438، وذلك ضمن الحملة التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، العميد فهد بن عامر الغنام، أن كلا من شرطة المنطقة، ودوريات الأمن، وأمن الطرق بالمنطقة قامت بتنفيذ تلك الحملات في عدد من الأحياء بالمدينة المنورة، بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، اللواء عبدالهادي الشهراني.

 وأضاف "الغنام": تمكنت الجهات المختصة من القبض على المخالفين وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.
 

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,435
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,411
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,478
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,424

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة