شرطة المدينة تُطيح بمواطن ومقيم يُديران مصنعاً لتقطير الورد

كانا يبيعانه للمطاعم بعد وضع المستحضر في عبوات وتغليفها

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنوّرة، بمواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، بتهمة تحويل إحدى الاستراحات إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وبيعه للمطاعم ومصانع الحلويات.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنوّرة، العميد فهد بن عامر الغنام: "اشتبه رجال التحريات والبحث الجنائي في وضع الاستراحة الواقعة بحي الأزهري".. وأضاف: "أسفرت المراقبة والمتابعة وجمع المعلومات عن التأكّد من أن الاستراحة خاصّة بالمواطن وتمّ تحويلها ودون ترخيص إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وتعبئة المياه المستحضرة منه في عبوات وتغليفها وبيعها للمحال التي تستخدم في المأكولات وإعداد الحلويات".

وأردف: "وُجد داخل المكان عددٌ من البراميل والجوالين والأدوات المستخدمة في هذه العملية، وعدد من العبوات المجهزة للتسويق، وتمّ تسليم الموقع والمضبوطات والأشخاص إلى مندوب صحة البيئة".