النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

شرطة المدينة تُطيح بمواطن ومقيم يُديران مصنعاً لتقطير الورد

كانا يبيعانه للمطاعم بعد وضع المستحضر في عبوات وتغليفها

 أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنوّرة، بمواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، بتهمة تحويل إحدى الاستراحات إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وبيعه للمطاعم ومصانع الحلويات.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنوّرة، العميد فهد بن عامر الغنام: "اشتبه رجال التحريات والبحث الجنائي في وضع الاستراحة الواقعة بحي الأزهري".. وأضاف: "أسفرت المراقبة والمتابعة وجمع المعلومات عن التأكّد من أن الاستراحة خاصّة بالمواطن وتمّ تحويلها ودون ترخيص إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وتعبئة المياه المستحضرة منه في عبوات وتغليفها وبيعها للمحال التي تستخدم في المأكولات وإعداد الحلويات".

 

وأردف: "وُجد داخل المكان عددٌ من البراميل والجوالين والأدوات المستخدمة في هذه العملية، وعدد من العبوات المجهزة للتسويق، وتمّ تسليم الموقع والمضبوطات والأشخاص إلى مندوب صحة البيئة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة المدينة تُطيح بمواطن ومقيم يُديران مصنعاً لتقطير الورد
سبق

 أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنوّرة، بمواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، بتهمة تحويل إحدى الاستراحات إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وبيعه للمطاعم ومصانع الحلويات.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنوّرة، العميد فهد بن عامر الغنام: "اشتبه رجال التحريات والبحث الجنائي في وضع الاستراحة الواقعة بحي الأزهري".. وأضاف: "أسفرت المراقبة والمتابعة وجمع المعلومات عن التأكّد من أن الاستراحة خاصّة بالمواطن وتمّ تحويلها ودون ترخيص إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وتعبئة المياه المستحضرة منه في عبوات وتغليفها وبيعها للمحال التي تستخدم في المأكولات وإعداد الحلويات".

 

وأردف: "وُجد داخل المكان عددٌ من البراميل والجوالين والأدوات المستخدمة في هذه العملية، وعدد من العبوات المجهزة للتسويق، وتمّ تسليم الموقع والمضبوطات والأشخاص إلى مندوب صحة البيئة".

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
01:49 PM
كانا يبيعانه للمطاعم بعد وضع المستحضر في عبوات وتغليفها

شرطة المدينة تُطيح بمواطن ومقيم يُديران مصنعاً لتقطير الورد

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
18
25,308

 أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنوّرة، بمواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، بتهمة تحويل إحدى الاستراحات إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وبيعه للمطاعم ومصانع الحلويات.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنوّرة، العميد فهد بن عامر الغنام: "اشتبه رجال التحريات والبحث الجنائي في وضع الاستراحة الواقعة بحي الأزهري".. وأضاف: "أسفرت المراقبة والمتابعة وجمع المعلومات عن التأكّد من أن الاستراحة خاصّة بالمواطن وتمّ تحويلها ودون ترخيص إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وتعبئة المياه المستحضرة منه في عبوات وتغليفها وبيعها للمحال التي تستخدم في المأكولات وإعداد الحلويات".

 

وأردف: "وُجد داخل المكان عددٌ من البراميل والجوالين والأدوات المستخدمة في هذه العملية، وعدد من العبوات المجهزة للتسويق، وتمّ تسليم الموقع والمضبوطات والأشخاص إلى مندوب صحة البيئة".

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,254
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,898
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,247

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة