شرطة جدة تحقق في سرقة 23 ألف ريال من صيدلية بحي البوادي

بعد دخول اللص من فتحة مروحة شفاط دورة المياه

تحقق الأجهزة الأمنية بجدة حول تعرض إحدى الصيدليات بحي البوادي شارع قريش لسرقة بعد دخول اللصوص عبر فتحة مروحة شفط دورة مياه.

وأشارت مصادر إلى أن إحدى الصيدليات بحي البوادي في شارع قريش تعرضت لسرقة من خزانتها بمبلغ 23 ألف ريال؛ حيث تمكن أحد اللصوص من الدخول عن طريق كسر مروحة شفاط داخل دورة المياه المتواجدة داخل الصيدلية.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت الموقع وقامت بالإجراءات المتبعة حيال ذلك، وتم تسليم القضية لشرطة النزهة لتولي إكمال التحقيق وإجراء اللازم.

