ضبط 6 آسيويين متخصّصين في سرقة معلومات بطاقات العملاء من الصرّافات

يقومون بتركيب أجهزة إلكترونية على ماكينات السحب الآلي

ألقت شرطة محافظة جدة في منطقة مكة المكرّمة، القبض على ستة أشخاص من جنسية آسيوية، على خلفية وقوع حوادث عدة (احتيال بنكي)، وذلك من خلال تركيب أجهزة إلكترونية على أجهزة السحب الآلي من البنوك لسرقة معلومات بطاقات العملاء في محافظة جدة.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: "إلحاقاً بالتصريح المتعلق بضبط شخصين من جنسية آسيوية، نفيد بأنه تمّ وضع خطة أمنية للتأكّد عمّا إذا كان هناك وجود لأشخاص آخرين؛ حيث تلقت الجهات الأمنية حوادث مماثلة في محافظات أخرى".

وأضاف: "في ضوء تلك البلاغات تمّ تكوين فريق عمل أمني من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة؛ حيث تمّ وضع الخطط اللازمة واتخاذ سلسلة من الإجراءات البحثية ومراقبة البنوك، وتنفيذ جولات ميدانية على مكائن الصرّافات الآلية بغرض ضبط الجناة".

وأردف: "تمّ العثور بحوزة المتهمين الستة على قطع عبارة عن قارئ معلومات وشريط لاصق مطابق لما عثر عليه سابقاً وتبيّن أنهم قدموا للمملكة بتأشيرة زيارة تجارية، وتقرّر توقيفهم؛ تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص".