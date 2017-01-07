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"شرطة حائل" تؤكد ما ذكرته مصادر "سبق" حول وفاة ثلاثيني إثر حادث بحائل

​لخلوّ الطريق تحامل على إصابته وترجل باتجاه القرية وقطع ملابسه لسد النزيف

أكدت شرطة حائل اليوم ما ذكرته مصادر "سبق"، من أنَّ الجهات الأمنية المختصة بحائل انتهت بعد مغرب أمس من التحقيق في وفاة الثلاثيني الذي عُثر عليه مُتوفى على جانب الطريق قرب قرية "ذويرة".

 

وكان قد عُثر على سيارة من نوع "جيب" قبل مكان المتوفى بخمسة كيلومترات من اتجاه الشملي، انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور على حافة الطريق؛ ما ألحق بها أضراراً، وتبيّن من التحقيق أنَّ المواطن تعرَّض لحادث مروري فجر اليوم، ولخلوّ الطريق ذلك الوقت من المسافرين، ترجل -رحمه الله- باتجاه القرية متحاملاً على إصابته برأسه وجسمه من أثر الحادث.

 

ولتمكن الألم منه قطَّع ملابسه لسد نزيف الدم من جسمه، حتى انتهت ملابسه وأغمي عليه على جانب الطريق، ولكثرة نزيف الدم، ولعدم مرور مسافرين من الطريق وبُعد القرية؛ توفي -رحمه الله- بعد 5 كلم من موقع الحادث.

 

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، إنه إلحاقاً لما تم نشرة يوم الجمعة الموافق 8/ 4/ 1438 هـ عن تلقي الدوريات التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل بلاغا بوجود حادث مروري لمركبة من نوع جيب تويوتا غرب محافظة الشملي، ووجد على بعد مسافة من الحادث جثمان لشخص ملقى بجوار الطريق؛ فقد تبين للجهات الأمنية أن الحادث لشاب بالعقد الرابع من العمر تعرضت مركبته لحادث مروري نتج عنه بعض الإصابات، وسار على​​ أقدامه بعيدا عن موقع الحادث، وتوفي -رحمه الله- متأثراً بتلك الإصابات.

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"شرطة حائل" تؤكد ما ذكرته مصادر "سبق" حول وفاة ثلاثيني إثر حادث بحائل
سبق

أكدت شرطة حائل اليوم ما ذكرته مصادر "سبق"، من أنَّ الجهات الأمنية المختصة بحائل انتهت بعد مغرب أمس من التحقيق في وفاة الثلاثيني الذي عُثر عليه مُتوفى على جانب الطريق قرب قرية "ذويرة".

 

وكان قد عُثر على سيارة من نوع "جيب" قبل مكان المتوفى بخمسة كيلومترات من اتجاه الشملي، انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور على حافة الطريق؛ ما ألحق بها أضراراً، وتبيّن من التحقيق أنَّ المواطن تعرَّض لحادث مروري فجر اليوم، ولخلوّ الطريق ذلك الوقت من المسافرين، ترجل -رحمه الله- باتجاه القرية متحاملاً على إصابته برأسه وجسمه من أثر الحادث.

 

ولتمكن الألم منه قطَّع ملابسه لسد نزيف الدم من جسمه، حتى انتهت ملابسه وأغمي عليه على جانب الطريق، ولكثرة نزيف الدم، ولعدم مرور مسافرين من الطريق وبُعد القرية؛ توفي -رحمه الله- بعد 5 كلم من موقع الحادث.

 

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، إنه إلحاقاً لما تم نشرة يوم الجمعة الموافق 8/ 4/ 1438 هـ عن تلقي الدوريات التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل بلاغا بوجود حادث مروري لمركبة من نوع جيب تويوتا غرب محافظة الشملي، ووجد على بعد مسافة من الحادث جثمان لشخص ملقى بجوار الطريق؛ فقد تبين للجهات الأمنية أن الحادث لشاب بالعقد الرابع من العمر تعرضت مركبته لحادث مروري نتج عنه بعض الإصابات، وسار على​​ أقدامه بعيدا عن موقع الحادث، وتوفي -رحمه الله- متأثراً بتلك الإصابات.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
07:22 PM
​لخلوّ الطريق تحامل على إصابته وترجل باتجاه القرية وقطع ملابسه لسد النزيف

"شرطة حائل" تؤكد ما ذكرته مصادر "سبق" حول وفاة ثلاثيني إثر حادث بحائل

A A A
خالد السليمي - حائل
14
45,695

أكدت شرطة حائل اليوم ما ذكرته مصادر "سبق"، من أنَّ الجهات الأمنية المختصة بحائل انتهت بعد مغرب أمس من التحقيق في وفاة الثلاثيني الذي عُثر عليه مُتوفى على جانب الطريق قرب قرية "ذويرة".

 

وكان قد عُثر على سيارة من نوع "جيب" قبل مكان المتوفى بخمسة كيلومترات من اتجاه الشملي، انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور على حافة الطريق؛ ما ألحق بها أضراراً، وتبيّن من التحقيق أنَّ المواطن تعرَّض لحادث مروري فجر اليوم، ولخلوّ الطريق ذلك الوقت من المسافرين، ترجل -رحمه الله- باتجاه القرية متحاملاً على إصابته برأسه وجسمه من أثر الحادث.

 

ولتمكن الألم منه قطَّع ملابسه لسد نزيف الدم من جسمه، حتى انتهت ملابسه وأغمي عليه على جانب الطريق، ولكثرة نزيف الدم، ولعدم مرور مسافرين من الطريق وبُعد القرية؛ توفي -رحمه الله- بعد 5 كلم من موقع الحادث.

 

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، إنه إلحاقاً لما تم نشرة يوم الجمعة الموافق 8/ 4/ 1438 هـ عن تلقي الدوريات التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل بلاغا بوجود حادث مروري لمركبة من نوع جيب تويوتا غرب محافظة الشملي، ووجد على بعد مسافة من الحادث جثمان لشخص ملقى بجوار الطريق؛ فقد تبين للجهات الأمنية أن الحادث لشاب بالعقد الرابع من العمر تعرضت مركبته لحادث مروري نتج عنه بعض الإصابات، وسار على​​ أقدامه بعيدا عن موقع الحادث، وتوفي -رحمه الله- متأثراً بتلك الإصابات.

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