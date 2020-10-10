وأضافت: اعترف المتهمان بالتورُّط في عدد من القضايا التي تخصّ تزييف الأوراق النقدية، وأُحيلا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وقالت مصادر لـ "سبق": الشخصان يقومان بتزييف العملات النقدية وصرفها في المحال التجارية، وتمكنت الشرطة من ملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما.

تمكنت شرطة محافظة رفحاء، أمس، من إلقاء القبض على شخصيْن متهميْن بتزييف العملات الورقية.

شرطة رفحاء تُطيح بمتهمَي تزييف العملات الورقية عويد التومي سبق 2017-10-09 تمكنت شرطة محافظة رفحاء، أمس، من إلقاء القبض على شخصيْن متهميْن بتزييف العملات الورقية. وقالت مصادر لـ "سبق": الشخصان يقومان بتزييف العملات النقدية وصرفها في المحال التجارية، وتمكنت الشرطة من ملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما. وأضافت: اعترف المتهمان بالتورُّط في عدد من القضايا التي تخصّ تزييف الأوراق النقدية، وأُحيلا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 01:15 PM

شرطة رفحاء تُطيح بمتهمَي تزييف العملات الورقية اعترفا بالتورُّط في قضايا عدة وأُحيلا إلى النيابة العامة





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تمكنت شرطة محافظة رفحاء، أمس، من إلقاء القبض على شخصيْن متهميْن بتزييف العملات الورقية.

وقالت مصادر لـ "سبق": الشخصان يقومان بتزييف العملات النقدية وصرفها في المحال التجارية، وتمكنت الشرطة من ملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما.

وأضافت: اعترف المتهمان بالتورُّط في عدد من القضايا التي تخصّ تزييف الأوراق النقدية، وأُحيلا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.