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شرطة عسير تنفذ حملة أمنية مفاجئة وشاملة بمحافظات ومراكز المنطقة

ضبطت أعداداً كبيرة من مخالفى الإقامة والمتسولين والمطلوبين قضائياً

نفذت شرطة منطقة عسير حملة أمنية مفاجئة وشاملة في جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني وبمشاركة الدوريات الأمنية والمرور، وذلك بإشراف من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي .

 وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد  زيد محمد الدباش إن الحملة  نجحت فى ضبط  عدد كبير من مخالفى الإقامة والمطلوبين قضائيا والمتسولين ومجهولى الهوية، وفقا للبيان التالي:

١- مخالفو نظام الإقامة والعمل (١١٦٤)
٢- الأشخاص المطلوبون في قضايا جنائية وحقوقية  (٧٦)
٣- مجهولو الهوية (٥٤٧)
٤- ضبط متسولين (٣٤) 
٥-مخالفات مرورية (٤٣٨٩)مخالفة
٦- ضبط (١٢) إصبع حشيش و(٥٨٧)حزمة قات وعدد (٢٠٧)حبات كبتاجون
٨- ضبط عدد (١٧) مصنعا للخمور و عدد (٤٣٢) عبوة جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر
٩- ضبط عدد (١٥) سيارة مطلوبة
١٠- ضبط (١١) قطعة سلاح وعدد (٨٦) طلقة حية
١١- القبض على عدد (٧) مروجين للخمور وعدد (٢) مروجين المخدرات
١٢- القبض على (٤) اشخاص مشغلين وناقلين لمجهولي الهوية
 
 

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شرطة عسير تنفذ حملة أمنية مفاجئة وشاملة بمحافظات ومراكز المنطقة
سبق

نفذت شرطة منطقة عسير حملة أمنية مفاجئة وشاملة في جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني وبمشاركة الدوريات الأمنية والمرور، وذلك بإشراف من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي .

 وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد  زيد محمد الدباش إن الحملة  نجحت فى ضبط  عدد كبير من مخالفى الإقامة والمطلوبين قضائيا والمتسولين ومجهولى الهوية، وفقا للبيان التالي:

١- مخالفو نظام الإقامة والعمل (١١٦٤)
٢- الأشخاص المطلوبون في قضايا جنائية وحقوقية  (٧٦)
٣- مجهولو الهوية (٥٤٧)
٤- ضبط متسولين (٣٤) 
٥-مخالفات مرورية (٤٣٨٩)مخالفة
٦- ضبط (١٢) إصبع حشيش و(٥٨٧)حزمة قات وعدد (٢٠٧)حبات كبتاجون
٨- ضبط عدد (١٧) مصنعا للخمور و عدد (٤٣٢) عبوة جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر
٩- ضبط عدد (١٥) سيارة مطلوبة
١٠- ضبط (١١) قطعة سلاح وعدد (٨٦) طلقة حية
١١- القبض على عدد (٧) مروجين للخمور وعدد (٢) مروجين المخدرات
١٢- القبض على (٤) اشخاص مشغلين وناقلين لمجهولي الهوية
 
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
08:37 PM
ضبطت أعداداً كبيرة من مخالفى الإقامة والمتسولين والمطلوبين قضائياً

شرطة عسير تنفذ حملة أمنية مفاجئة وشاملة بمحافظات ومراكز المنطقة

A A A
ظافر الشهري - عسير
14
18,184

نفذت شرطة منطقة عسير حملة أمنية مفاجئة وشاملة في جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني وبمشاركة الدوريات الأمنية والمرور، وذلك بإشراف من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي .

 وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد  زيد محمد الدباش إن الحملة  نجحت فى ضبط  عدد كبير من مخالفى الإقامة والمطلوبين قضائيا والمتسولين ومجهولى الهوية، وفقا للبيان التالي:

١- مخالفو نظام الإقامة والعمل (١١٦٤)
٢- الأشخاص المطلوبون في قضايا جنائية وحقوقية  (٧٦)
٣- مجهولو الهوية (٥٤٧)
٤- ضبط متسولين (٣٤) 
٥-مخالفات مرورية (٤٣٨٩)مخالفة
٦- ضبط (١٢) إصبع حشيش و(٥٨٧)حزمة قات وعدد (٢٠٧)حبات كبتاجون
٨- ضبط عدد (١٧) مصنعا للخمور و عدد (٤٣٢) عبوة جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر
٩- ضبط عدد (١٥) سيارة مطلوبة
١٠- ضبط (١١) قطعة سلاح وعدد (٨٦) طلقة حية
١١- القبض على عدد (٧) مروجين للخمور وعدد (٢) مروجين المخدرات
١٢- القبض على (٤) اشخاص مشغلين وناقلين لمجهولي الهوية
 
 

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